Meloni: Küresel Sumud Filosu'na Katılan İtalyanları Koruyacağız

Başbakan Giorgia Meloni, Küresel Sumud Filosu'na katılan İtalyanların güvenliğinin sağlanacağını açıkladı; BM raportörü Francesca Albanese ise tepkili.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 00:10
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 00:10
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Filistin ile dayanışma gerekçesiyle ve İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak amacıyla kurulan Küresel Sumud Filosuna katılan İtalyan vatandaşların güvenliğinin sağlanması için tüm önlemlerin alınacağını bildirdi.

Meloni, Meta şirketine ait Facebook ve Instagram hesaplarından yayımladığı paylaşımda, ana muhalefetteki Demokratik Partinin (PD) lideri Elly Schlein'in kendisine yazdığı mektuba yanıt verdi. Schlein mektubunda, filoya katılanlar arasında 4 parlamenter de bulunduğunu ve bu kişilerin hükümet tarafından korunup korunmayacağını sormuştu.

Meloni, hükümetin Mart 2024'te başlattığı "Gazze için Gıda" kampanyasına atıf yaparak, mevcut insani yardım kanallarının kullanılmasının, Küresel Sumud Filosu'na katılanların bir kriz bölgesine seyahat etme risklerini azaltacağını ve koruma yükünün ilgili devlet makamları arasında paylaşılmasını sağlayacağını savundu.

Başbakan ayrıca, girişimin sembolik ya da siyasi yönler taşıyabileceğini kabul ederek, "İtalyan hükümeti, şimdiye kadar daima garanti altına aldığı gibi, yurt dışındaki vatandaşlarımızın böyle durumlarda korunması ve güvenliğinin sağlanması için tüm önlemleri almayı temin eder." ifadelerini kullandı.

BM Filistin Özel Raportörü Albanese'den Eleştiri

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Roma'da İtalya Senatosu'nda katıldığı bir etkinlik sonrası yaptığı açıklamada Meloni'yi eleştirdi. Albanese, "Bir hükümetin vermesi gereken ilk koruma, ablukayı kırmak için gemi göndermektir. Bu, soykırımı önlemek için yasal bir yükümlülüktür. Zaten bir tutarsızlık var. Onları korumanın ilk yolu sivilleri ablukayı kırmaya göndermemektir, bunun yerine uluslararası anlaşmalardan doğan anayasal yükümlülükleri üstlenmek ve kendi gemilerini göndererek ablukayı kırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Albanese ayrıca, İsrail'in Akdeniz'deki ya da Gazze sularındaki herhangi bir tekneyi durdurma hakkı olmadığını vurguladı.

Ülke Genelinde Destek Gösterileri

İtalya genelinde Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek gösterileri sürüyor. Ülkenin kuzeyindeki Milano kentinde düzenlenen geniş katılımlı yürüyüşe binlerce kişi katıldı; göstericiler ellerindeki Filistin bayraklarıyla Gazze'deki sivillerin yanında durduklarını gösterdi.

Pisa'da eylemciler yürüyüşlerini Pisa Garına taşıyarak bir süre demiryollarının üzerinde gösteri gerçekleştirdi. Bari'de ise konsolosluğa yaklaşan göstericilere güvenlik güçlerinin yer yer sert müdahalede bulunduğu anlar sosyal medyaya yansıdı.

Başkent Roma'da bir grup Filistin destekçisi, Tiber Nehri'nde vapurla tur atarak "Hepimiz Filistinliyiz" ve "Hepimiz Sumud Filosuyuz" sloganlarıyla eylemlerini sürdürdü.

Küresel Sumud Filosu ve Sumud Kavramı

Küresel Sumud Filosu, Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırma amacıyla, 44'ten fazla ülkenin desteğiyle oluşturulan uluslararası sivil yardım filosudur. Filoya bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı. Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de, toplamda 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne filoya katılmak üzere Akdeniz'e açıldı.

Ardından gelen açıklamalarda, Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud kavramının kökeni hatırlatıldı. Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüşmüştür. Bu kavram, Filistinlilerin topraklarında kalmasını, kimlik ve kültürün yaşatılmasını ve şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnilmesini ifade eder; zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri Sumud'u tasvir etmek için sıklıkla kullanılır.

Not: Haberde yer alan özel isimler, kurumlar, tarihler ve sayısal veriler metinde korunmuştur.

