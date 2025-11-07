Meloni Roma’da Abbas ile Görüştü: Gazze için Trump Planının Hızlı Uygulanması Çağrısı

İtalya, insani yardım ve yeniden inşa taahhüdünü yineledi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile başkent Roma’da tarihi Chigi Sarayı'nda bir araya geldi. Abbas, Meloni ve üst düzey İtalyan yetkililer tarafından tören kıtası ve askeri bando ile karşılandı.

İtalya hükümetinin görüşmeye ilişkin açıklamasında, Meloni’nin görüşmede Gazze Şeridi’nde ateşkesin sağlamlaştırılması, istikrar sağlanması ve yeniden inşa çalışmalarına başlanması gerektiğini söylediği belirtildi. Açıklamada, Meloni’nin bunun Hamas’ın silahsızlandırılmasını da içerecek şekilde, ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planının tam ve hızlı uygulanmasıyla yapılması gerektiğini vurguladığı ifade edildi. Meloni, Hamas’ın Filistin halkının geleceğinde herhangi bir rolü olamayacağını belirtti.

Başbakan Meloni, Gazze’deki sivillere yönelik insani yardımlar, Filistinli güvenlik güçlerinin eğitimi ve Filistin Yönetimi’nin reform süreci için İtalya’nın güçlü ve sürekli bir destek taahhüdünde bulunduğunu aktardı. Ayrıca Meloni’nin, iki devlet perspektifine dayanan kalıcı bir siyasi çözüm üzerinde çalışılması gerektiğini yinelediği kaydedildi.

Açıklamada İtalya’nın, Mısır’ın organize edeceği Gazze Konferansı’nda sunulacak bir insani yardım ve yeniden inşa paketi üzerinde çalıştığı duyuruldu. Meloni daha önce, birçok Avrupa ülkesinin Filistin’i tanıma süreciyle ilgili olarak İtalya’nın Filistin’i ancak Hamas’ın silah bırakması ve Filistin’in geleceğinde hiçbir rolü olmadığını kabul etmesi halinde tanıyacağını açıklamıştı.

Görüşmede konuşan Filistin Devlet Başkanı Abbas ise, Filistin’deki son gerginlikler ve sivillere yönelik saldırılara ilişkin bilgi vererek, İtalya’dan iki devletli çözümü korumak ve barışın tesisini sağlamak amacıyla Filistin Devleti’nin tanınmasını talep etti. Abbas ayrıca, İtalya’nın güvenliği güçlendirme, Gazze’nin yeniden inşasını destekleme ve kalıcı barış için tüm taraflarla koordinasyonu sürdürme konusundaki rolünü sürdürme çağrısını yineledi.

Üç günlük resmi bir ziyaret için çarşamba günü İtalya’ya gelen Abbas, ziyaret kapsamında dün Papa 14’üncü Leo ve bugün İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile de görüştü. İtalya’daki temaslarında Abbas, Hamas’ın Gazze Şeridi’nin yönetiminde hiçbir rolü olmayacağını kesin ifadelerle teyit etti.

