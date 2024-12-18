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Meloni: Suriye Yaptırımlarının Kaldırılması Yakınlaşma Aracı Olabilir

İtalya Başbakanı Meloni, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının aralıkta yakınlaşma sağlama aracı olabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 18:08
Meloni: Suriye Yaptırımlarının Kaldırılması Yakınlaşma Aracı Olabilir

Meloni'den Suriye Açıklamaları

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının, bölgedeki yakınlaşmayı sağlamak için kullanılabilecek bir araç olabileceğini ifade etti. Ancak, şu anda durumun çok net olmadığını vurguladı.

Meloni, AB Liderler Zirvesi öncesinde Senato'daki oturumda senatörlerin uluslararası gündem konusundaki sorularını yanıtladı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’a atıfta bulunarak, "Kallas, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına açık kapı bıraktı. Bu, yakınlaşma sağlamak için kullanılabilecek başka bir araç olabilir ama tabii ki kimse için net bir durum söz konusu değil." dedi.

Başbakan, Suriye’de yeni geçici yönetimi destekleme noktasında henüz bir tavır almadıklarını da belirtti. "Çok dikkatli olmamız gerektiğini söylüyoruz. (Beşşar) Esed'in düşüşü iyi bir haber, ancak hangi senaryoya doğru gidildiğini henüz bilmiyoruz. Bazı açıklamalar olumlu görünüyor, ama temkinli davranmalıyız." şeklinde konuştu.

Meloni, özellikle azınlıkların, özellikle Hristiyanların koruması konusuna dikkat çekerek, bu konuyu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüğünü belirtti. Suriye’nin terör örgütleri için üs haline gelme riskine dikkat çeken Meloni, "Mesele, Suriye'nin Afganistan modeli bir devlete dönüşmesini önlemek." ifadesini kullandı.

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