Meme Kanseri Riskini Azaltmak İçin Düzenli Egzersiz ve Sağlıklı Beslenme

Prof. Dr. Sibel Özkan Gürdal: Erken Tanı Hayat Kurtarıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Özkan Gürdal, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuştu. Gürdal, meme kanserinin erken tanı konulabilen ve tedavi başarısı yüksek bir hastalık olduğunu vurguladı.

Gürdal, "Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor" diyerek dünya genelinde meme kanserinin en sık görülen kanser türü olduğuna dikkat çekti. Son 20 yılda görülme oranlarının arttığını belirten Gürdal, bazı Avrupa ülkelerinde bu oranın yılda yüzde 1 ila 5 arasında yükseldiğini aktardı. Bu artışta farkındalık çalışmaları ve tarama programlarının da etkili olduğunu söyledi.

Erken teşhisin önemine işaret eden Gürdal, kadınların belirli aralıklarla mamografi çektirmeleri ve doktor kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini kaydetti.

Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarıyla Riski Azaltın

Gürdal, çevresel faktörlerin, obezitenin ve hareketsiz yaşamın meme kanseri riskini artırdığını belirterek risk azaltma önerilerini şu sözlerle sıraladı:

Meme kanseri riskini azaltmak için obeziteden korunmalı, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeli, yağlı gıdalardan uzak durulmalıdır. Ayrıca Gürdal, haftada en az 5 gün, 20 dakikalık düzenli egzersiz yapılmasının sağlık için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Katılımcılara yönelik çağrısında, düzenli tarama ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının birlikte uygulanmasının hem erken tanıyı kolaylaştırdığını hem de hastalık riskini düşürdüğünü belirtti.

