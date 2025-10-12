Meme Kanserini Yenen Nilda Kadam İçin Stadta Balonlu Kutlama

Kozlu Belediyespor - Çaycuma Velioğlu Gelişimspor maçında anlamlı anlar

Kozlu Şehir Stadı'nda oynanan Süper Amatör Lig müsabakası öncesinde, meme kanserini yenen 38 yaşındaki Nilda Kadam için anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

İki takım futbolcuları sahaya 'Erken tanı hayat kurtarır' yazılı pankartla çıkarak etkinliğin mesajını vurguladı.

Daha sonra Nilda Kadam ve yakınları ellerindeki renkli balonları gökyüzüne bıraktı; etkinlik duygusal ve umut dolu anlara sahne oldu.

Kadam, organizasyonu düzenleyen Kozlu Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Özgür Kuru, Kozlu Belediyesi ile Kulüp Başkanı Altuğ Dökmeci ve kulüp yönetimine teşekkür etti.

Başkan Dökmeci, Kadam'a çiçek ve adına yazılı forma hediye etti.

Etkinliğin ardından oynanan karşılaşmayı Kozlu Belediyespor 3-1 skorla kazanarak sahadan galip ayrıldı.

