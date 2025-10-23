Memişoğlu: ALO 171'le 2024'te 308.222 Kişiye Sigara Bırakma Desteği

Memişoğlu: ALO 171'ten 2024'te 308.222 kişiye sigara bırakma desteği

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yeşilay ev sahipliğinde Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen 6. İstanbul İnisiyatifi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelede gelinen noktayı ve yeni stratejileri paylaştı.

Zirvenin amacı ve kurumsal tarihçe

Memişoğlu, insan sağlığını ve iradesini esir alan tüm bağımlılıklara karşı yürütülen mücadelenin tartışılması ve küresel strateji geliştirilmesi amacıyla toplandıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2014'te kurulan Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu'nun kapsamının genişletilerek Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'na dönüştürüldüğünü hatırlattı.

Yeni dönem planları ve Sancaktepe Sağlıklı Yaşam Köyü

Memişoğlu, yeni dönemde tütün ve uyuşturucu bağımlılığının yanı sıra teknoloji, oyun ve ekran bağımlılığı gibi yeni nesil bağımlılıkların da yer aldığını ve bu çerçevede 2024–2028 Ulusal Eylem Planı'nı uygulamaya koyduklarını söyledi.

Sancaktepe Sağlıklı Yaşam Köyü projesine de değinen Memişoğlu, projenin 2026'da hizmete başlayacağını, 180 bin metrekare alanda, 75 bağımsız bölüm ve 270 yatak kapasitesi ile alkol, madde, tütün, kumar ve ekran bağımlılığına yönelik rehabilitasyon hizmetlerini tek çatı altında sunacağını kaydetti. "Bu merkez, ... Sadece tıbbi tedaviyi değil, aynı zamanda mesleki yönlendirmeyi ve topluma yeniden kazandırmayı bu modelle hedefliyoruz." dedi.

Sigara ile mücadelede hedefler ve önlemler

OECD ülkeleri arasında sigara kullanımında Türkiye'nin üst sıralarda olmasından memnun olmadıklarını belirten Memişoğlu, sigaranın hayat içinde görünür olmasını istemediklerini ve "Arzumuz sigarasız bir Türkiye'ye ulaşmak." ifadelerini kullandı. Tütün ve tütün ürünlerinin görünürlüğünü engelleyecek mevzuat çalışmaları yürüttüklerini; özellikle sağlık kurumları, üniversiteler ve kamu binalarıyla ilişkisinin kesilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Memişoğlu, çocuklara ve gençlere sigarayı masum gösteren ürünlerin tanıtımına engel olmak için satışlarda kimlik doğrulama gibi önlemleri mevzuata almak istediklerini belirtti.

ALO 171 ve sigara bırakma hizmetleri

Memişoğlu, doğrudan alıntıyla: "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı uzmanlarımız, motivasyonel görüşmelerle vatandaşlarımıza sigara bırakma konusunda destek veriyor. 2024 yılında bu hattan 308 bin 222 vatandaşımız hizmet aldı. Son 12 yılda yaklaşık 6 milyon vatandaşımıza bu hattan sigara bırakmayla ilgili destek verdik." dedi.

2024'te sigara bırakma polikliniklerinin 150 bin kişiye hizmet verdiğini söyleyen Memişoğlu, bir yıl takipte destek verdikleri kişilerin yaklaşık %36'sının sigarayı bıraktığını aktardı.

Poliklinik sayısında sağlanan artışı da vurgulayan Memişoğlu, "467 olan sigara bırakma polikliniğimizi 873'e yükselttik" dedi ve mobil ekiplerle parklar, caddeler gibi halkın olduğu alanlarda doğrudan erişim sağladıklarını belirtti. 2025 yılında bu politika değişikliğiyle daha çok insana ulaşıldığını aktardı.

Ayrıca aile hekimliklerinde de sigara bırakma birimleri oluşturulduğunu ve Türkiye'de yaklaşık 28 bin aile hekimi bulunduğunu hatırlattı.

Denetim, uyuşturucu hatları ve rehabilitasyon

Mevzuat ve kısıtlamalara uyum denetimlerinde, ALO 184 çağrı hattı ile Yeşil Dedektör hattı iş birliğiyle yaklaşık 9 ayda 3,5 milyon ihbar ve yer denetiminin değerlendirildiğini belirtti.

Uyuşturucuyla mücadelede de kararlılık vurgulayan Memişoğlu, ALO 191 Uyuşturucuyla Mücadele Hattı'nın 7/24 ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiğini, 2025'in ilk 9 ayında yaklaşık 30 bin kişiye danışmanlık sağlandığını söyledi. Uzmanların 1 yıl boyunca hizmet almak isteyenleri AMATEM veya ÇEMATEM merkezlerine yönlendirdiğini, ülke genelinde 64 yataklı ve 80'i ayaktan olmak üzere toplam 144 merkezle hizmet sunduklarını aktardı. Ayrıca Adalet Bakanlığı ile ceza infaz kurumlarına uzaktan sağlık ve danışmanlık hizmeti sağlandığını belirtti.

Dijital bağımlılıkla mücadele

Çağın sinsi tehlikesi olarak tanımladığı dijital bağımlılığa karşı Sağlık Bakanlığı'nın "An Sende Kalsın" temasıyla yürüttüğü farkındalık programlarıyla 2025'in ilk yarısında 876 binden fazla kişiye ulaşıldığını söyleyen Memişoğlu, öğretmenler, ebeveynler, sağlık çalışanları, gençler ve çocuklarla eğitim programları yürütüldüğünü ve "Adölesan çağı, 12-18 yaş dijital bağımlılık ile ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu'nun konuşması, bağımlılıkla mücadelede hem önleyici hem rehabilitatif hizmetleri genişletme ve erişimi artırma hedeflerini net şekilde ortaya koydu.

