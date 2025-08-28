Memişoğlu'ndan Erdoğan'ın 11'inci Görev Yıl Dönümünde 'Büyük ve Güçlü Türkiye' Mesajı

Memişoğlu: Erdoğan'ın 11'inci Görev Yıl Dönümünde 'Büyük ve Güçlü Türkiye' Mesajı

Cumhurbaşkanı'nın liderliği vurgulandı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasının 11'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Memişoğlu, paylaşımında şunları kaydetti: "O gün, milli irade tecelli etti, demokrasimiz güçlendi, siyasi tarihimizde yeni bir safhaya geçildi."

Sağlık Bakanı'nın mesajında ayrıca şu ifadeye yer verildi: "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye ideali için çalışmaya ve Türkiye Yüzyılı'nın inşası için aşkla koşmaya devam edeceğiz."

Memişoğlu paylaşımını NSosyal hesabından yaptı.