DOLAR
41,04 0,02%
EURO
48,11 -0,61%
ALTIN
4.508 -0,61%
BITCOIN
4.627.947,1 -0,44%

Memişoğlu'ndan Erdoğan'ın 11'inci Görev Yıl Dönümünde 'Büyük ve Güçlü Türkiye' Mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11'inci yıl dönümünde 'büyük ve güçlü Türkiye' hedefi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 18:46
Memişoğlu'ndan Erdoğan'ın 11'inci Görev Yıl Dönümünde 'Büyük ve Güçlü Türkiye' Mesajı

Memişoğlu: Erdoğan'ın 11'inci Görev Yıl Dönümünde 'Büyük ve Güçlü Türkiye' Mesajı

Cumhurbaşkanı'nın liderliği vurgulandı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasının 11'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Memişoğlu, paylaşımında şunları kaydetti: "O gün, milli irade tecelli etti, demokrasimiz güçlendi, siyasi tarihimizde yeni bir safhaya geçildi."

Sağlık Bakanı'nın mesajında ayrıca şu ifadeye yer verildi: "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye ideali için çalışmaya ve Türkiye Yüzyılı'nın inşası için aşkla koşmaya devam edeceğiz."

Memişoğlu paylaşımını NSosyal hesabından yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Binali Yıldırım: TBMM'de "Terörsüz Türkiye" için Milli Dayanışma Komisyonu
2
Murat Emir: Milli Dayanışma Komisyonu 'Terörsüz Türkiye' İçin Çerçeve Bekliyor
3
Merz: Rus tehdidi Baltık Denizi'nde gerçek — Almanya NATO savunmasını güçlendiriyor
4
Rutte: Rusya Konusunda Naif Olunamaz — Kiev Saldırıları
5
Konya Karatay'da Baba ve 11 Yaşındaki Oğlunu Öldüren Zanlı Tutuklandı
6
Çanakkale Ayvacık'ta 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı
7
Ankara'da 12 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismar İddiası: Ç.E. Tutuklandı

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi