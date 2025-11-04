Memişoğlu: Türkiye 5 Bin Nakil ve 149 Merkezle Dünyaya Örnek

MESOT 2025’te Başkent Üniversitesi’ndeki 50. yıl kutlaması

Başkent Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen böbrek naklinin 50. yılı, 19. Uluslararası Ortadoğu Organ Nakli Derneği (MESOT 2025) Kongresi ile kutlandı. Etkinlik, Başkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Konferans Salonu’nda düzenlendi ve programa Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da katıldı.

Bakan Memişoğlu konuşmasında cerrahlık mesleğine olan bağlılığını dile getirerek, "Türkiye’nin Sağlık Bakanlığı görevini üstlenip, insanlara, milletime hizmet etmeye çalışıyorum. Ama şunu bilin ki kalbimde her zaman cerrahlık ve mesleğim duruyor ve onun aşkıyla yaşıyorum. Ama artık buluşamayacağımız bir aşktan bahsediyoruz. Sadece rüyalarda arada sırada ameliyat ediyorum. Onun haricinde kendi kliniğime çok ender de olsa uğrayıp, o kanı görmeye çalışıyorum, o zevki almaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Organ naklinin toplumsal ve tıbbi önemine vurgu yapan Memişoğlu, "Şunu hiç unutmuyorum ki, bir insanı yaşatmak, inancımıza göre bütün dünyayı yaşatmaktır. Sizlerin her biri bunu başarıyorsunuz. Biz de başarmaya, başarmaya çalışanlara da yardım etmeye çalışıyoruz." dedi ve son 20 yıldaki gelişmeyi şu sözlerle özetledi: "2000 yılında toplam 200 karaciğer nakli yapılan ve 6 nakil merkezi olan ülkemizde, bugün senede 5 bin nakil ve 149 nakil merkeziyle gerçekten dünyaya örnek bir nakil sistemiyle örnek oluyoruz".

Bakan, naklin sağlık sisteminin bir testi olduğunu belirterek, "Nakil dediğiniz zaman sağlık sisteminin en önemli testlerinden birisi. Çünkü, siz karaciğer, bağırsak, akciğer, kalp nakli yapabiliyorsanız ekiplerinizin, altyapınızın da, sisteminizin de bunu yapabilir kabiliyete ulaşması demektir. Bu çok zor bir görev ve işlemdir. Biz bunu başarabildik, başarabiliyoruz da." diye konuştu.

Yeni organ bağış sistemine ilişkin bilgi veren Memişoğlu, "Elektronik sistemde, elektronik imzanızla vasiyet ediyorsunuz ve organlarınızı bağışlıyorsunuz. Bu istemediğiniz sürece kimse tarafından bilinmiyor. Ne zaman ki beyin ölümü gerçekleşip, ölüm kararı verilip, elektronik sisteme öldüğünüz kaydedilince otomatik olarak ailenize ve donasyon ekiplerine bağışladığınız bildiriliyor. Böylece nakil imkanı sağlatmış oluyoruz herkese. Böylece de kadavratik bağışı artırmış olacağız. Aynı zamanda organ bağışlayan kişi öldükten sonra, organları kullanıldıktan sonra birinci derece yakınları acil haricinde nakil ihtiyacı duyulduğunda listenin en önüne geçmiş olacak" ifadelerini kullandı.

