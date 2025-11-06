Memişoğlu Yurdakul’u Kabul Etti — 8 Kasım'daki 'Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı' Daveti

Sağlık Bakanı Memişoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul’u kabul etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin amacı ve davetiye takdimi

Yurdakul, hafta sonunda ATO Congresium'da düzenlenecek olan "Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı" programı çerçevesinde Bakan Memişoğlu'nu ziyaret etti. Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede, Yurdakul 8 Kasım tarihinde yapılacak çalıştayın davetiyesini takdim etti.

Görüşmede Yurdakul, çalıştaya katılacak 160 bilim insanını MHP çatısı altında bir araya getirdiklerini belirterek, Türk sağlık sistemini geliştirmek adına katkı sunmak istediklerini ifade etti.

İstişare ve iş birliği mesajı

Memişoğlu ve Yurdakul, görüşmede Türk milletinin geleceği için sağlık alanında yapılabilecek iyileştirme ve geliştirmeleri istişare ettiler. İki isim, Cumhur İttifakı paydasında "Sağlıklı ve Güçlü Türkiye" hedefiyle birlik ve beraberlik içinde yakın iletişim sürdürecekleri niyetini vurguladılar.

