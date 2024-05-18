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Memleket Partisi genel merkez kapısına kilit vurdu: “Masrafları kısma kararı aldık”

Memleket Partisi, genel merkez binasını boşaltarak kapısına kilit vurdu. Yapılan açıklamada, tasarruf gerekçesi ile küçülme kararı alındığı ifade edildi.

Yayın Tarihi: 18.05.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 17:58
Memleket Partisi genel merkez kapısına kilit vurdu: “Masrafları kısma kararı aldık”

17 Mayıs 2021’de kurulan Memleket Partisi, genel merkez binası boşalttı, kapıya kilit vurdu. Partinin Ankara Çankaya’da bulunan genel merkez binasını taşıyarak Etimesgut ilçesinde daha ufak bir binaya geçileceği iddia edildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, daha önce yapmış olduğu bir açıklamada “Biz, hazine yardımı, belediye avantası ya da müteahhit payı almayan bir partiyiz. Yalnızca üyelerin bağışlarıyla ayakta duruyoruz. Bu nedenle mümkün olduğunca masrafları kısma kararı aldık” şeklinde konuşmuştu.

Genel merkez binasının kapatılması ile Memleket Partisi’nin tasarruf kararını uygulamaya başladığı ve küçülmeye gitme konusunda somut adımlar attığı görülüyor.

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