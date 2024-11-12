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Memo Akten'in NFT Eserleriyle "Dağıtılmış Bilinç" Sergisi Açıldı

Memo Akten'in NFT eserlerinin yer aldığı "Dağıtılmış Bilinç" sergisi, 15 Aralık'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 22:12
Memo Akten'in NFT Eserleriyle "Dağıtılmış Bilinç" Sergisi Açıldı

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Xtopia World'ün düzenlediği, Memo Akten'in NFT eserlerinin yer aldığı "Dağıtılmış Bilinç" sergisi, Hope Alkazar'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Yapay zeka yazılımları ile insan ve makine ilişkisini mercek altına alan bu sergi, 15 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Doğa ve Teknoloji Arasındaki Bağlantılar

"Xtopia Immersive Journey" programı kapsamında açılan sergi, doğa ile teknoloji arasındaki bağlantıları keşfetmeyi ve izleyicilere yenilikçi deneyimler sunmayı hedefliyor. Serginin küratörü ve Xtopia World'ün kurucusu Lalin Akalan, sanatçı Memo Akten'in 360 derece entegre edilmiş bir görüntüsü ile ziyaretçilere seslendiği özel bir bölüm olduğuna dikkat çekti.

Akalan, "Bir sanat eseri içinde zamanda koro performansı var. Koro performansından sonra sanatçının ahtapotlardan esinlendiği ve ahtapotların zekasını yapay zekayla birleştirdiği bir manifestosu var. Bu, doğanın insanlığa bir çağrısı ve insanlığa bir geri dönüş manifestosudur." diye belirtti.

Bütünleşik Deneyimler

Sergideki eserlerin birbirleriyle bağlantılı olduğunu ifade eden Akalan, "Memo Akten, 20 yıldır yapay zekayla çalıştığı için bu eserler, yapay zekanın son 15 senedeki gelişimini kapsıyor. Bir tanesi evrenimizin derin tarihiyle alakalı. Evrenin toz ve gaz bulutu halinden bugüne kadar gelen serüvenini anlatıyor. Bu eser, hızlı bir şekilde bize kim olduğumuzu hatırlatıyor ve oldukça meditatif bir deneyim sunuyor." dedi.

Ayrıca, sergi boyunca koro, yoga ve sesle şifa etkinlikleri de düzenlenecek. Akalan, "Bir dansçının bir anda balığa dönüştüğü ve farklı doğa elementlerine geçiş yaptığı bir deneyim de var. Bu eser, ekoloji odaklı bir farkındalık yaratıyor." şeklinde konuştu.

Gelecek Sergiler ve Etkinlikler

"Dağıtılmış Bilinç" sergisi, bir üçlemenin ilki olarak açılıyor ve bu sergiyi "Somutlaştırılmış Simülasyon" ve "Derin Meditasyonlar" sergileri takip edecek. Program boyunca ayrıca çeşitli atölyeler, performanslar ve söyleşiler de gerçekleştirilecek.

Sanatseverler bu eşsiz deneyimi kaçırmamak için 15 Aralık'a kadar Hope Alkazar'ı ziyaret edebilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Xtopia World'ün hazırladığı, Memo Akten'in NFT eserlerinin yer aldığı "Dağıtılmış Bilinç" isimli...

Xtopia World'ün hazırladığı, Memo Akten'in NFT eserlerinin yer aldığı "Dağıtılmış Bilinç" isimli sergi, Hope Alkazar'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Xtopia World'ün hazırladığı, Memo Akten'in NFT eserlerinin yer aldığı "Dağıtılmış Bilinç" isimli...

Xtopia World'ün hazırladığı, Memo Akten'in NFT eserlerinin yer aldığı "Dağıtılmış Bilinç" isimli sergi, Hope Alkazar'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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