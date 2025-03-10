Memur-Sen'den Aileyi Koruma İçin Anayasa Değişikliği İmza Kampanyası

Memur-Sen, aile yapısını korumak amacıyla Anayasa değişikliği için imza kampanyası başlattı. Genel Başkan Ali Yalçın, ailenin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 13:25
Memur-Sen'den Aileyi Koruma İçin Anayasa Değişikliği İmza Kampanyası

Memur-Sen'den Aile Yılı İçin Anayasa Değişiklik Talepleri

Memur-Sen, aile yapısının korunması adına "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" sloganıyla önemli bir imza kampanyası başlattı. Genel Başkan Ali Yalçın, bu kapsamda yaptığı basın açıklamasında, Anayasa'nın 41'inci maddesine "Aile, kadın ve erkekten oluşur. Aile ilişkisinin temeli evliliktir" cümlelerinin eklenmesini talep etti.

Ailenin Rolü ve Önemi

Ailenin, toplumun temel taşı ve değerlerin aktarıcısı olduğunu vurgulayan Yalçın, ailenin zayıflatıldığı bir ortamda toplumsal değerlerin yaşatılmasının mümkün olmadığını aktardı. Günümüzde ailelerin, küresel lobilerin sistematik saldırıları altında var olma mücadelesi verdiğini ifade eden Yalçın, toplumsal cinsiyet ideolojisiyle yapılanların aileyi zayıflattığını belirtti.

Medya ve Eğitimdeki Tehditler

Yalçın, bazı sivil toplum kuruluşlarının sapkınlıkları insan hakları ambalajında sunduğunu ve okullarda bu konuların çocuklara taşınmasının toplumu çürüttüğünü savundu. Medya kuruluşlarının aile mahremiyetini ihlal eden yayınlarla aile değerlerini zedelediğine dikkat çekti.

Aileyi Koruma Sorumluluğu

Ali Yalçın, aile medeniyetinin savunucuları olarak bu saldırılara sessiz kalamayacaklarını dile getirerek, devletin aileyi koruma noktasında önlem almasının zorunlu olduğunu ifade etti. "Aileye değer"

Başörtüsü Özgürlüğü Talebi

Bunun yanı sıra, yeni 28 Şubatlar yaşamamak için başörtüsü özgürlüğünün Anayasa'da güvence altına alınmasını isteyen Yalçın, 81 ilde kuracakları stantlarla destek çağrısında bulundu.

Kampanyaya katılmak isteyenler imza.memursen.org.tr adresinden ulaşarak destek verebilirler.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezi'nde başlattıkları, "Aile Yılında...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezi'nde başlattıkları, "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezi'nde başlattıkları, "Aile Yılında...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezi'nde başlattıkları, "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

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