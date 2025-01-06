Memur-Sen'den Bakan Işıkhan'a Refah Payı Talebi

Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ı Ziyaret Etti

Memur-Sen heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a ziyarette bulunarak, memur ve memur emeklilerine yönelik refah payı talebini iletti.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Başkan Yardımcıları Levent Uslu ve Hacı Bayram Tombul, Bakan Işıkhan ile makamında bir araya geldi.

Görüşmede, 2025'in ilk altı ayı için yüzde 15 ve yüzde 10 refah payı teklifinin Sunulduğu bilgisi verildi.

Yalçın’ın Açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Memur-Sen'in enflasyonu gören öngörüsü, toplu sözleşme masasında imza atmama haklılığını gözler önüne sermiştir” ifadelerine yer verdi. Yalçın, 2025 için refah payı talebini şöyle açıkladı:

“Noter görevi üstlenerek sessiz kalan hatalı Hakem Kurulu kararının telafisi için refah payı talebimizi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a ilettik. Ocak ayında ilk 6 aylık artış, mutabakat sağlayamadığımız teklifimiz olan yüzde 15 zam ve yüzde 10 refah payı ile başlamalıdır. Kamu görevlilerimizin kayıplarının telafisi için refah payı iyileştirmesi istiyoruz.”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sol 2), Genel Başkan Yardımcıları Levent Uslu (sağda) ile Hacı Bayram Tombul (solda), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a (sağ 2) ziyarette bulunarak memur ve memur emeklilerine yönelik refah payı talebini iletti.