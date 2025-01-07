Memur-Sen'den Kamu Görevlilerine Refah Payı Talepleri

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Refah Payı İstedi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2025'in ilk 6 ayı için memur maaşları ve emekli aylıklarına yüzde 15 zamma ek olarak yüzde 10 refah payı talep ettiklerini duyurdu. Bu açıklama, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplanan Memur-Sen üyeleriyle birlikte yapıldı.

Toplu Sözleşme Hükümlerinin Uygulanması

Yalçın, burada yaptığı konuşmada, sabit gelirli vatandaşların kira, elektrik, doğal gaz ve gıda gibi zorunlu harcamalarındaki fiyat artışlarının açıklanan enflasyonla örtüşmediğini ifade etti.

“Memur ve memur emeklilerinin kayıplarının telafi edilmesi gerekiyor,” diyen Yalçın, ülkenin büyümesine ve güçlenmesine dikkat çekerek, “Kamu görevlilerimizi mağdur konumuna düşürmeyin.” şeklinde konuştu.

Ayrıca, kamu görevlilerinin vergi oranlarının yüzde 15'e sabitlenmesi gerektiğini belirten Yalçın, yürürlükteki toplu sözleşme kanununun çözüm üretmekten uzak olduğunu ifade ederek, bu kanunun değiştirilmesini talep etti.

Yalçın, konuşmasını “Değişimden ve dönüşümden korkulmamalı; adil toplu sözleşme düzeninin önü açılmalıdır.” sözleriyle tamamladı.

Memur-Sen üyeleri, toplu sözleşme hükümlerinin eksiksiz uygulanması ve refah payı talebiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplanarak protesto etti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada açıklama yaptı.

Memur-Sen üyeleri, toplu sözleşme hükümlerinin eksiksiz uygulanması ve refah payı talebiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplanarak protesto etti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada açıklama yaptı.