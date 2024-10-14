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Memur-Sen'den Kamuda Servis Hizmetine Devam Vurgusu

Ali Yalçın, kamuda personel servisi hizmetinin devam edeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 10:53
Memur-Sen'den Kamuda Servis Hizmetine Devam Vurgusu

Memur-Sen Genel Başkanı'ndan Önemli Açıklama

Memur-Sen'in genel başkanı Ali Yalçın, kamu kurumlarında personel servisi hizmetinin süreceğini duyurdu.

Yazılı Talimat Geldi

Ali Yalçın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından, kamu kurumlarına gönderilen yazıyla birlikte bu hizmetin devam edeceğini belirtti.

Sosyal Medya Üzerinden Duyurdu

Yalçın, personel servis hizmetinin tasarruf tedbirleri nedeniyle kaldırılma riskinin bulunduğu konusunda endişelerini sosyal medya hesabından dile getirdi.

Mağduriyete Son Verildi

Yalçın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Memur-Sen olarak, 3. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde elde ettiğimiz bu hizmetin, hukuksuz bir şekilde kısıtlanmasına karşı durduk. Eylemlerimiz ve müzakerelerimiz sonuç verdi ve servis hizmetinin devam edeceği, yeni yazıyla netleşti."

Bu gelişmelerle birlikte, kamudaki personel servis hizmetinin sürekliği sağlanarak, çalışanların mağduriyetinin önüne geçilmiş oldu.

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