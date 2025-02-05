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Memur-Sen'den Trump'ın Gazze Açıklamalarına Sert Tepki

Memur-Sen, Trump'ın Gazze ile ilgili sözlerini 'etnik temizlik çağrısı' olarak nitelendirerek sert bir açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 14:45
Memur-Sen'den Trump'ın Gazze Açıklamalarına Sert Tepki

Memur-Sen'den Trump'ın Gazze Açıklamalarına Sert Tepki

Memur-Sen, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze ile ilgili açıklamalarına karşı güçlü bir tepki gösterdi. Sendika, Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı ortak basın toplantısında Gazze Şeridi'ni devralarak burada uzun vadeli bir varlık göstereceğine dair ifadelerini eleştirdi.

Açıklamada, "Gazze, bir irade destanıdır, korkunç soykırım stratejisine karşı insan onurunun ayağa kalkmasıdır. Bugün siyonist terörün baş eğdiremediği kahraman Gazze'lilere karşı Trump'ın Netanyahu ile yaptığı açıklamalar, etnik temizlik çağrısından başka bir şey değildir" ifadelerine yer verildi.

Memur-Sen, Amerikan emperyalizminin kirli stratejileri dolayısıyla uluslararası paydaşlarla birlikte güçlü bir direniş hattı oluşturma kararlılığını belirtti. Açıklamada, siyonist soykırıma karşı gösterilen direniş ve siyonist firmalara yönelik boykot çağrılarının önemi vurgulandı.

Ayrıca, "Filistin bir dünya olayıdır, emperyalizmin sırtını sıvazladığı siyonist İsrail ise bir dünya sorunudur" şeklinde bir değerlendirme yapıldı. Memur-Sen, insanlığın onurunu savunmanın, hem İsrail'in terörüne karşı durmak hem de emperyalizmin oyununu bozmak için önemli olduğunu belirtti.

Son olarak, açıklamada, "Katil Netanyahu'nun yeri saraylarda ağırlanmak değil, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaktır. Filistin halkının yanında olmaya ve mücadelelerine omuz vermeye devam edeceğiz" denildi.

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