Memur-Sen'den zam tepkisi: "Maaşlar erimesin!"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı ve milyonlarca memur, emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artış oranları netleşti. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Haziran ayında %1,64 artarken, yıllık bazda %71,60 oldu. Buna göre memur ve emekli maaşlarına %19,31 oranında zam yapılacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI ARTIYOR

Son hesaplamalara göre, en düşük devlet memuru maaşı 32 bin 835 liradan 39 bin 206 liraya yükseldi. Ancak Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, bu zam oranlarının yeterli olmadığını belirterek, maaş ve ücretlerdeki erimenin sona ermesi gerektiğini söyledi.

MEMUR-SEN'DEN SERT AÇIKLAMALAR

7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti'nin direnişi ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararları nedeniyle maaş ve ücret artışlarının yüksek enflasyon karşısında yetersiz kaldığını belirtti. Yalçın, "6 aylık dönemin son 3 ayında kamu görevlileri cebinden, birikiminden ve kazancından harcayarak ayakta kalmak için mücadele etti." dedi.





MAAŞLARA 6 AYDA BİR, ÜRÜNLERE HER AY ARTIŞ



Yalçın, emekli aylığı ile görev aylığı arasındaki uçurumun büyüdüğünü belirterek, kamu görevlisi emeklilerine yapılmayan seyyanen artışın bu uçurumu daha da derinleştirdiğini söyledi. "Emekliler Yılı'na yakışacak düzenlemeler uygulamaya geçirilmelidir." diyen Yalçın, emek verenlerin taleplerine kulak verilmesi gerektiğini vurguladı.

BEKLENTİLER ÖTELENMESİN

Kamu görevlilerinin beklentilerinin ötelenmemesi ve vaatlerin hayata geçirilmesi çağrısında bulunan Yalçın, maaş/ücret artışlarına ilave olarak acil çözülmesi gereken hususların olduğunu belirtti. "Toplu sözleşme görüşmelerine yaklaşık 1 yıl var. Bugünden toplu sözleşme yasasının ve masasının eksiklikleri, fazlalıkları ve aksaklıkları görülerek çözülmeli, kamu görevlileri ve emeklileri için adil, makul ve yetkili Konfederasyon tarafından güçlü müzakereyi mümkün kılacak Toplu Sözleşme Yasası hayata geçirilmelidir." dedi.

GELİR KAYIPLARININ BİTMESİNİ UMUT EDİYORUZ

Yalçın, Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri Programında, ulusal televizyon ve gazetecilerin hazır bulunduğu bir etkinlikte konuştu. "Memur için en iyi zam düşük enflasyon ve piyasa istikrarı" diyen Yalçın, memurların mevcut zam oranlarıyla zorlanacağını belirtti. Özellikle kiraların yüksekliği ve yüzde 25 sınırının kalkması nedeniyle memurların büyük bir tedirginlik yaşadığını söyledi.

ENFLASYON MÜCADELESİNDE BAŞARI BEKLENTİSİ

Yalçın, "Memur emeklilerinin zamdan yeterince faydalanmamış olması, maaşlarının da azalmasına neden oldu ve 65 yaşından önce emekli olanlar bu durumdan dolayı pişmanlık duyuyorlar. Umuyoruz ki enflasyonun hayatımızdan tamamen çıkması, aldığımız ücretlerin de erimesine izin vermemesi için çaba gösteriyoruz," şeklinde konuştu. Memur-Sen olarak üç aylık zam beklentilerini açıklayan Yalçın, piyasa istikrarının sağlanması ve enflasyonun düşürülmesi gerektiğini vurguladı. "Bu, milletimiz için son derece kritik bir konu," diye ekledi.