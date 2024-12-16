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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 2025'te Memur Maaşlarına %15 Ek Zam Talebi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur maaşlarına 2025 için %15 ek zam talep etti ve ocak ayında uygulanmasını istedi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 13:08
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 2025'te Memur Maaşlarına %15 Ek Zam Talebi

Yalçın'dan Ek Zam Talebi

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, memur maaşlarına 2025 yılı için toplu sözleşme teklifleri olan yüzde 15 oranındaki ek zamın ocak ayında uygulanması gerektiğini vurguladı.

Enflasyon ve Maaş Zammı

Yalçın, memur maaşlarına yapılan zammın enflasyona yenik düştüğünü belirterek, "Büyük bir mağduriyet tablosuyla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı. "Merkez Bankasının beklentisi, devletin hedefi, işverenin teklifi, hakemin kararı tutmadı" diyen Yalçın, kamu görevlilerinin etkilendiği büyük bir maliyet ve mağduriyet tablosunun oluştuğunu dile getirdi.

Adil Vergi Sistemi Talebi

Yalçın, mevcut vergi sisteminin adil olmadığını belirterek, maliyetlerin yüklenmemesi gerektiğini ifade etti. Çalışanlar üzerinde yüksek vergi yükü bulunmaması gerektiğini belirten Yalçın, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini talep etti.

Toplu Sözleşme Kazanımları

Ali Yalçın ayrıca, toplu sözleşme kazanımlarının korunmasını ve yerel yönetimdeki kamu görevlilerine de bayram ikramiyesinin verilmesini istedi. Meclis'teki bütçe görüşmelerinde taleplerinin dikkate alınmasını isteyen Yalçın, "Kamu hizmetinin kalitesi için memurlarımız, hak ettikleri değeri bulsun" dedi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezinde...

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezinde, konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanlarıyla beraber basın toplantısı düzenledi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezinde...

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezinde, konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanlarıyla beraber basın toplantısı düzenledi.

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