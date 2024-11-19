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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Vergi Diliminde Değişiklik Talebi

Ali Yalçın, sabit gelirli çalışanların vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:26
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Vergi Diliminde Değişiklik Talebi

Ali Yalçın'dan Çarpıcı Açıklamalar

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sabit gelirlilerin yıl ortasında yüzde 20 ve 27'lik vergi dilimine girmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Yalçın, bu durumu "gideri kaynaktan artırma, geliri azaltma" formülü olarak tanımladı.

Yasal Düzenleme Çağrısı

Yalçın, kamu görevlilerinin tamamını kapsayacak ve onların sorunlarına çözüm odaklı yasal düzenlemelerin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Vergiye en sadık kesim olan sabit gelirlilerin korunması adına vergi diliminin %15’te sabitlenmesi gerektiğini vurguladı.

Emeklilerin Mağduriyetine Dikkat Çekti

Emekli memurların düşük maaş aldığını dile getiren Yalçın, çalışan memurlara yapılan seyyanen zammın emeklilere yansıtılmamasının haksızlık yarattığını belirtti. Çözüm önerisi olarak ilave ödemelerin emekli aylıklarına yansıtılması gerektiğini ifade etti.

SGK Desteklenmeli

Yalçın, Hazine’nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) sürekli destek vermesi yerine 2008 sonrası istihdam edilmiş tüm çalışanların kazançlarının prim esasına dahil edilerek SGK’ya aktarılmasının gerektiğinin altını çizdi. Emekli aylıklarının artırılması için de prim kesintileri yoluyla kaynak oluşturulması gerektiğini belirtti.

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Reformu

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, özgürlükçü bir düzenleme ile sendikal hakların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kamu Görevlilerinin Hakları Korunmalı

4 milyona yakın kamu görevlisinin devletin refahı için çalıştığını belirten Yalçın, görev alanlarının tekil düzenlemeler yerine kapsayıcı bir şekilde ele alınması gerektiğini ifade etti. Mühendislik Meslek Kanunu’na ihtiyaç duyulduğunu ve çalışanların haklarının korunması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, kamu personeli ihtiyacının ve personel giderlerinin ekonomik göstergelerle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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