Memur ve Bağkur emeklilerine 5000 TL emekli ikramiyesi ödenmeye başladı

Emeklilere bir defalık 5 bin lira tutarında ek ödeme yapılmasına karar verildi. SSK emeklilerine ödemeler aylık ödeme tarihlerine göre yapılmaya devam edecek. Aylık ödemesi 17, 18, 19 olanlara 11 Kasım'da, 20, 21, 22, 12 Kasım'da aylık ödemesi olanlara ve 23, 24, 25, 26 Kasım'da aylık ödemesi yapacak olan SSK emeklilerine 13 Kasım'da 5 TL ödeme yapılacak.

Dul aylığı alanlar, orantılı olarak paylarını almaya devam ediyor.





Bugün Bağ-Kur ile Emekli Sandığı'ndan maaş alanlar da ek ödemelerini alacaklar.

10 MİLYONDAN FAZLA EMEKLİYE YARDIM

Sübvansiyondan 10 milyondan fazla emekli yararlanacak. EYT yönetmeliğine göre düzenlemenin kapsamı emeklileri de kapsıyor... Ayrıca EYT'ye başvuran ancak emekli maaşı almayanlar da destek alabiliyor.