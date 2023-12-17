Memur ve emeklilerin Ocak zammı hayal kırıklığı mı olacak?: 2024 emekli ve memur zammı için Mehmet Şimşek'ten kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekli, Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını öğrenmek için gün sayıyor. Memurların gerçekleşen enflasyona göre mi yoksa öngörülen enflasyona göre mi zam alacakları konusunda tartışmalar devam ederken, Ankara kulislerinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yeni planları gündeme geldi.

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı’ndan son açıklama



Memur ve emeklilerin zam oranıyla ilgili olarak son resmi açıklamayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. Yılmaz, “Orta Vadeli Program’da enflasyon artışını 33 olarak belirledik. Merkez Bankamız bunu 3’e indirdi ama bu aralıkta bir enflasyon yaşadığımız gerçeği var. Bu durumda, yüzde 50 civarında bir zam memur ve emekli için söz konusu olabilir” dedi.





Gazeteci Bozkurt’tan kulis iddiası

Gazeteci Sedat Bozkurt ise, memur ve emeklilerin umutlarını kıracak bir kulis iddiasını paylaştı. Bozkurt’a göre, memur ve emekliler yılbaşında büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak.

Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın son zamanlarda medyada daha sık görüldüklerini belirten Sedat Bozkurt, bunun iktidarın bilerek yaptığı bir hamle olduğunu ileri sürdü.



Erdoğan ekonomi yönetimine boyun eğdi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “ekonomi yönetimine tam anlamıyla boyun eğmiş durumda” olduğunu iddia eden Sedat Bozkurt şöyle yazdı: “Bu teslimiyet, seçimi kaybetme riskini artırıyor.”





En fazla yüzde 40 zam verilecek



“Mehmet Şimşek 2024 yılı bütçesini hazırlamış vaziyette. Memur ve emeklinin maaşı 2024 yılında tahmin edilen enflasyondan daha fazla zam alamayacak. Yani yüzde 3 ya da en çok 40.”