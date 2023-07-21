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Memur ve memur emeklilerinin maaşını artıracak toplu sözleşme süreci başladı

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Memur ve memur emeklilerinin maaşını artıracak toplu sözleşme süreci başladı
Memur ve memur emeklisi merakla toplu sözleşme kararını bekliyor. Günler belli oldu! Tüm detaylar haberimizde.

Memur ve emekli memurun yüzünü güldürecek haberler 24 Temmuz tarihi itibariyle bildirilecek! Toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ BAŞLIYOR

Memur ve emekli memur için yedinci dönem kamu toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos tarihinden itibaren başlayacak. Toplu sözleşme ile ilgili Memur Sen maaş artışı ve kira yardımının da içinde olduğu 120 madde teklifi 24 Temmuz tarihinde vatandaşla paylaşacak. 4 milyon memur ve 2.5 milyon emekli memur 2024-2025 senelerinde mali ve sosyal haklarının belirlenmesi için toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. 

toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor

Kamu iş veren heyeti ve memur sendikaları görüşmelerini bir ay sürdürecek ve memurları ve memur emeklilerini görüşmelerde Memur Sen temsil edecek. Görüşmeler için gün sayarken Memur Sen sözleşme tekliflerini ve yol haritalarını belirlemek için toplantılarına başladı. Toplantı sırasında 74 tanesi yeni olmak üzere, 29 tane korunması gereken madde ve 17 tanesi geçtiğimiz toplu sözleşme döneminde çözülmeyen maddeler olarak 120 maddelik sözleşme oluşturuldu. Maaş artış oranlarının da arasında olduğu 120 maddelik teklif Memur Sen tarafından 24 Temmuz tarihinde vatandaşla paylaşıldıktan sonra ertesi gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletilecek. 

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