Memur ve Memur Emeklisinin 2026-2027 Zam Oranı Belirlendi

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ve memur emeklisi aylıklarına 2026 için yüzde 11+7, 2027 için yüzde 5+4 zam kararı aldı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 16:57
Karar Özeti

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına ilişkin 2026 ve 2027 yıllarının mali ve sosyal haklarını belirledi. Kurul, 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılmasına karar verdi.

Toplantı ve Katılımcılar

Karar, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında Sayıştay'da yapılan 4'üncü toplantıda alındı. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uşan ve Prof. Dr. Erdinç Yazıcı, Memur-Sen Genel Sekreteri Mahmut Faruk Doğan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve Memur-Sen uzmanı Raşit Eğin katıldı.

İşveren Teklifi ve Kurul Kararı

Toplantıda kamu işvereni temsilcileri tarafından sunulan teklif aynen kabul edildi. Kurul, kamu işvereni heyetinin teklifine göre memur ve memur emeklilerinin zam oranlarını belirledi ve bu oranlar karar metnine geçirildi.

Diğer Düzenlemeler

Toplu sözleşme görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyeti tarafından taban aylığa ilişkin verilen 2026 yılı birinci 6 ay için 1000 lira tutarındaki zamda değişiklik yapılmadı.

Genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfında olup ilave ödemeden faydalanmayanlara yönelik artış 8 puandan 10 puana çıkarıldı.

Memurlara ödenen yabancı dil tazminatı yüzde 100 artırıldı.

Kamuda çalışan özel güvenlik görevlilerinin resmi ve dini bayramlardaki fazla çalışmaları için günlük 307 lira ödeme kararlaştırıldı.

Yüzde 50 artırımlı ödenen engelli çocuk aile yardımı ödeneğine yüzde 10 artış yapıldı.

Kamu İşveren Heyeti ile konfederasyonlar arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde genele ilişkin uzlaşılan 58 madde oy birliğiyle kabul edildi.

Yasal Not

Toplu sözleşme hükmünde bulunan kurul kararına itiraz hakkı bulunmuyor.

