Memura emekliye yeni maaş teklifi gözleri dört açtıracak! Rakamı duyan o günü iple çekiyor

Gelecek yılın memur ve memur emeklileri için öngörülen maaş artışlarına dair toplu sözleşme görüşmeleri hız kesmeden sürerken, ortaya çıkan bazı ayrıntılar dikkat çekiyor. Memur-Sen'in en düşük maaş teklifi, büyük bir sürprizle gündemi sarstı. Bununla birlikte, bir sonraki görüşmenin tarihi de resmi olarak duyuruldu.



7 BİN 650 TL'LİK KİRA YARDIMI





Temmuz ayının başında memurlara ve memur emeklilerine yüzde 25 oranında maaş artışı sağlanmasının ardından, son günlerde toplu sözleşme görüşmeleri tüm dikkatleri üzerine çekti. Yapılan oransal artışa ek olarak, 8 bin 77 TL'lik sabit maaş artışıyla da desteklenen memurlar, yeni dönemdeki maaş artışı beklentilerini hükümet yetkililerine yönlendirdi. Bu süreçte yaşanan görüşmelerin bazı detayları da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Yaklaşık 6.5 milyon kişiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri adım adım sona yaklaşıyor. Memur tarafını temsil eden Memur-Sen'in önerdiği maaş artışı miktarları da artık kamuoyuyla paylaşıldı.

1 Ağustos 2023 tarihinde başlayan ve zaman zaman Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katılımıyla gerçekleşen toplu sözleşme görüşmeleri, nihayete erme aşamasına geldi. Memur-Sen'in hükümet yetkililerine sunduğu talepler de gün yüzüne çıkmış durumda. İddialara göre Memur-Sen, en düşük memur maaşının mevcut 22 bin TL'den 30 bin TL'ye yükseltilmesini ve ayrıca memurlara 7 bin 650 TL'lik kira yardımının yapılmasını talep ediyor. Sendika temsilcileri, bununla birlikte gelir vergisinin yüzde 15 seviyesinde sabitlenmesini ve Temmuz ayında açıklanan 8 bin 77 TL'lik sabit artışın memur emeklileri için de geçerli olmasını istiyor.

Gözler, Memur-Sen'in taleplerine hükümet yetkililerinin nasıl bir yanıt vereceğine çevrilmiş durumda. Bu talepler doğrultusunda şekillenecek maaş artışı görüşmelerinin sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Bu sürecin bir sonraki aşaması ise resmi olarak açıklandı. Edinilen bilgilere göre, 14 Ağustos 2023 tarihinde kamu işveren heyeti, önerilerini sunacak ve bu öneriler üzerinden görüşmeler ilerleyecek.