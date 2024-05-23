Memurlara bir kötü haber daha geldi! Çek gibi nakit ödemeler iptal edildi

Devlet Kamu harcamalarına ilişkin kemerleri sıkma politikası uygulamaya başladı. Hükümet en önemli maliyet tasarrufu önlemini uygulamaya koydu. İşte detaylar...







MEMURLARA ÇEK, KUPON VE NAKİT ÖDEMELER KALDIRILDI

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle tasarruf tedbirleri kapsamında önemli değişikliklere gidildi. Memurlara yönelik giyim desteği toplu sözleşme kapsamında ayni olarak sağlanacak olup, giyim desteğinde çek, kupon gibi araçlar kullanılmayacaktır. Ayrıca nakit ödeme yapılmayacaktır.

Tasarruf tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmî Gazete'de yayımlandı. Genelgede, memurlara yapılan çek, kupon ve nakit ödemelerin de kaldırıldığı belirtildi.

Bu genelgeye göre kamu çalışanları zorunlu olmadıkça fazla mesai ücreti veya talep üzerine ücret almak üzere çalıştırılmayacaktır. Yıllık ücretli izinler ilgili yılda, geçmiş izinler ise 3 yıl içerisinde kullanılacaktır. Ayrıca işletmeci kuruluşlar tarafından ödenen uçuşlardan kazanılan miller de artık bu kuruluşlar tarafından kullanılacak.