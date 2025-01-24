DOLAR
35,7 -0,19%
EURO
37,33 -0,33%
ALTIN
3.187,53 -1,1%
BITCOIN
3.741.590,01 -1,85%

Menajer Ayşe Barım Gözaltına Alındı: Gezi Parkı Olaylarıyla İlişkisi Soruşturuluyor

Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olarak gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 08:55
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 09:34
Menajer Ayşe Barım Gözaltına Alındı: Gezi Parkı Olaylarıyla İlişkisi Soruşturuluyor

Ayşe Barım, Gezi Parkı Olayları Nedeniyle Gözaltında

Ayşe Barım, Türkiye'de tanınmış menajerlerden biri olarak, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hedef alındı.

Soruşturma Ayrıntıları ve İddialar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım hakkında, Taksim'deki Gezi Parkı ile ilgili olaylara katıldığına dair medyada yer alan iddialar üzerine soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalar, firari sanık Mehmet Ali Alabora ile başka bir kişinin telefon görüşmesinde Gezi Parkı'nda bildiriler yayınlanması konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını ortaya koydu.

Barım'ın, Gezi Parkı davasında yer alan Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Ali Alabora ile sıkı bir iletişim döngüsü içinde olduğu tespit edildi. 2013 yılındaki Gezi Parkı protestoları sırasında, menajerliğini yaptığı sanatçıları bu olaylara katılmaları yönünde yönlendirdiği ve kendisinin de onlarla birlikte etkinliklere katıldığı belirlendi.

Aramalara Devam Ediliyor

Soruşturma çerçevesinde, Barım'ın evinde ve iş yerinde arama çalışmaları sürüyor. Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım hakkında sosyal medya paylaşımlarındaki iddiaları ihbar kabul edip yeni bir soruşturma başlattı.

Ayşe Barım, sektördeki tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla da gündeme gelmişti. Eleştirilen bu durum, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırmasıyla ilişkilendiriliyor.

Bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının...

Bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alındı. Şüpheli Barım'ın evinde ve iş yerinde arama çalışmaları sürüyor.

Bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının...

Bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alındı. Şüpheli Barım'ın evinde ve iş yerinde arama çalışmaları sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tuzla'da İşçi Servis Minibüsü Şarampole Devrildi: 16 Yaralı
2
Bolu'daki Otel Yangını İçin Bir Gözaltı: Emekli Mimar Ali B. İstanbul'da Yakalandı
3
Meksika'da Kartel Şiddetine Protesto: İki Kardeşin Ölümü Sokağı Hareketlendirdi
4
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Çad ile Sivil Havacılıkta İşbirliği Vurguladı
5
Gündem Özeti: 24 Ocak 2025'te Öne Çıkan Olaylar
6
Tekirdağ'da 25 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği