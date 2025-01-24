Menajer Ayşe Barım Gözaltına Alındı: Gezi Parkı Olaylarıyla İlişkisi Soruşturuluyor

Ayşe Barım, Gezi Parkı Olayları Nedeniyle Gözaltında

Ayşe Barım, Türkiye'de tanınmış menajerlerden biri olarak, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hedef alındı.

Soruşturma Ayrıntıları ve İddialar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım hakkında, Taksim'deki Gezi Parkı ile ilgili olaylara katıldığına dair medyada yer alan iddialar üzerine soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalar, firari sanık Mehmet Ali Alabora ile başka bir kişinin telefon görüşmesinde Gezi Parkı'nda bildiriler yayınlanması konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını ortaya koydu.

Barım'ın, Gezi Parkı davasında yer alan Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Ali Alabora ile sıkı bir iletişim döngüsü içinde olduğu tespit edildi. 2013 yılındaki Gezi Parkı protestoları sırasında, menajerliğini yaptığı sanatçıları bu olaylara katılmaları yönünde yönlendirdiği ve kendisinin de onlarla birlikte etkinliklere katıldığı belirlendi.

Aramalara Devam Ediliyor

Soruşturma çerçevesinde, Barım'ın evinde ve iş yerinde arama çalışmaları sürüyor. Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım hakkında sosyal medya paylaşımlarındaki iddiaları ihbar kabul edip yeni bir soruşturma başlattı.

Ayşe Barım, sektördeki tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla da gündeme gelmişti. Eleştirilen bu durum, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırmasıyla ilişkilendiriliyor.

Bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alındı. Şüpheli Barım'ın evinde ve iş yerinde arama çalışmaları sürüyor.

Bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alındı. Şüpheli Barım'ın evinde ve iş yerinde arama çalışmaları sürüyor.