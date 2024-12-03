Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez Makamında Darbedildi

İzmir'de şok edici bir olay gerçekleşti; Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, ruhsat başvurusunda bulunan kişilerle yaptığı görüşme sırasında darbedildi.

Alınan bilgilere göre, belediyeye gelen Y.T. adlı kişi ve beraberindekiler, Sönmez ile makamında bir araya geldi. Görüşme esnasında, Y.T.'nin yanındaki H.K., Sönmez'e yumruk attı. Olay sonrasında ihbar üzerine polis ekipleri derhal belediyeye sevk edildi.

Sönmez, olayın ardından Menderes Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan müdahalenin ardından Gaziemir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Valilikten Açıklama

İzmir Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belediye binasına saat 12.30 sularında düştüğü belirtilen darp ihbarının ardından polis ekiplerinin hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettiğini duyurdu. Yapılan araştırmalar sonucunda, Sönmez'e yumruk attığı iddia edilen H.K. gözaltına alındı ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Olay, başkan yardımcısı Sönmez'in yüz yüze görüşmeden beklemediği bir şekilde ciddi bir mağduriyet yaşamasına neden oldu ve yerel kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.