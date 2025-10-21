Menderes'te Kaçak Sigara Operasyonu: 3 milyon 400 bin Filtre Ele Geçirildi

İzmir'de kaçak tütün mamullerine yönelik operasyon

İzmir'in Menderes ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak sigara üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyon, bölgedeki kaçak tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında yapıldı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adresi belirlenen depoya operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 3 milyon 400 bin sigara filtresi ve 5 bin 865 rulo sigara üretim kağıdı ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

