Menderes'teki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Menderes'teki Orman Yangınına Müdahale

İzmir'in Menderes ilçesindeki ormanlık alanda 2 gün önce meydana gelen yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Yangının Başlangıcı ve Müdahale Çalışmaları

Şaşal Mahallesi çevresinde, 17 Ağustos tarihinde başlayan yangının söndürme çalışmaları, gece boyunca karadan sürdü. Havanın aydınlanmasının ardından, yangına müdahale için 5 uçak ve 8 helikopter bölgeye sevk edildi.

Ekipman ve Personel Desteği

Yangın bölgesinde, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 18 arazöz ve 7 su ikmal aracı etkin bir şekilde hizmet vermekte. Rüzgarın etkisini kaybettiği alanlarda ekipler, yangını kontrol altına alma çabalarını yoğunlaştırıyor.

Yangının Sebebi

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının çıkış sebebi hakkında bilgi verdi. Yangının, kopan bir elektrik telinin neden olduğu kıvılcım ve kısa devre nedeniyle meydana geldiğini ifade etti.