Menderes, Zorlu ve Polatkan İdamının 63. Yıldönümünde Anıldı

Menderes, Zorlu ve Polatkan İdamında 63. Yıl Anması

Merhum Başbakan Adnan Menderes ve iki bakanın idam edilişlerinin 63. yılı, İstanbul'da düzenlenen bir törenle anıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, anma programında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, İdamların Anlamını Vurguladı

Yerlikaya, "Menderes ve arkadaşlarının idamı, sadece onların değil, milletimizin özgür iradesinin de mahkumiyetiydi" dedi. Anma programında, darbe dönemlerine dair eleştirilerde de bulunan Yerlikaya, yaşananların demokrasi ve adalet açısından utanç verici olduğunu belirtti. "Hain saldırılar, devletimizin bekasına yönelikti"

Yerlikaya, ayrıca 27 Mayıs darbesinin Türkiye tarihinde kara bir leke olduğunu vurgulayarak, milletin iradesine sahip çıktığını ifade etti.

Ömer İleri'den Eleştiriler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, insanları zorla yönetimden indiren darbenin, ülkenin kalkınma sürecine büyük zarar verdiğini söyledi. İleri, "Darbelerden medet umanlar, iktidar hayalleri kurmakla sadece ülkeye zarar vermiştir" dedi.

Menderes'in Ailesinden Duygusal Açıklamalar

Eski Başbakan Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes, yaşanan acıların bir daha tekrar etmemesi temennisinde bulunarak, "Darbelerden medet ummak hiçbir partiye yarar getirmez" sözlerini sarf etti.

Program saygı duruşu ve dualarla sona erdi. Bakan Yerlikaya ve beraberindekiler, Menderes'in ailesinin kabirlerini ziyaret ederek saygı gösterdi.

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 63. yılı dolayısıyla Topkapı Anıt Mezar'da anma programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın ailesi katıldı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 63. yılı dolayısıyla Topkapı Anıt Mezar'da anma programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın ailesi katıldı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 63. yılı dolayısıyla Topkapı Anıt Mezar'da anma programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın ailesi katıldı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 63. yılı dolayısıyla Topkapı Anıt Mezar'da anma programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın ailesi katıldı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 63. yılı dolayısıyla Topkapı Anıt Mezar'da anma programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın ailesi katıldı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 63. yılı dolayısıyla Topkapı Anıt Mezar'da anma programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın ailesi katıldı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 63. yılı dolayısıyla Topkapı Anıt Mezar'da anma programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın ailesi katıldı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 63. yılı dolayısıyla Topkapı Anıt Mezar'da anma programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın ailesi katıldı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 63. yılı dolayısıyla Topkapı Anıt Mezar'da anma programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın ailesi katıldı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 63. yılı dolayısıyla Topkapı Anıt Mezar'da anma programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın ailesi katıldı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 63. yılı dolayısıyla Topkapı Anıt Mezar'da anma programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın ailesi katıldı.