Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın İdamlarının 64. Yılı: İnan'dan Anma

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı idamlarının 64. yılında andı; 17 Eylül'ü 'kara gün' olarak niteledi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 10:44
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, idam edilişlerinin 64. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

İnan, sosyal medya paylaşımında 17 Eylül'ü "milletin kalbine kazınmış kara bir gün" olarak nitelendirdi.

"Demokrasi mücadeleleri Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü'nün imzaladığı meşhur 'Dörtlü Takrir' ile başladı. Bu cesur adım milletin söz sahibi olduğu çok partili dönemin ilk işaret fişeği oldu. O gün atılan imzalar milletimizin kaderini değiştiren bir yolculuğun başlangıcıydı. Adnan Menderes, Aydın'ın bereketli topraklarında doğmuş, çiftçiliğin alın terini tatmış, hukuk eğitimi almış, yüreği milletine sevdalı bir liderdi. Samimiyeti, tevazusu ve 'Yeter söz milletindir' diyerek milletin iradesini devletin zirvesine taşımasıyla gönüllerde ölümsüzleşti."

İnan, Hasan Polatkan için "dürüstlüğü, çalışkanlığı ve mali konulardaki bilgeliğiyle güvenilir bir devlet adamı"; Fatin Rüştü Zorlu içinse "cesareti, dirayeti ve diplomatik zekasıyla Türkiye'yi dünyada onurla temsil eden bir diplomat" ifadelerini kullandı.

"Onlar sadece birer siyasetçi değildi. Milletin duasını, derdini ve umudunu omuzlarında taşıyan kahramanlardı. İnancımıza sahip çıkarak Ezan-ı Muhammediye'yi aslına döndüren ve demokrasiyi yaşatmak için kefenleriyle, canlarıyla bedel ödeyen dava adamlarıydılar."

İnan, Necip Fazıl'a atıfla şu ifadeleri paylaştı: "Üstad Necip Fazıl'ın mahkeme salonunda hakimin, 'Artık senden bıktık. Ne zaman karşımızda olmayacaksın' sorusuna verdiği şu cevap aslında Menderes ve arkadaşlarının bıraktığı mirasın da özüdür, 'Siz burada hancı, ben de bu davada yolcu oldukça ben bu hana daha çok uğrarım.' Mesele hancı, yolcu meselesidir. Bu yol, milletin yoludur. Bu dava, milletin davasıdır. Necip Fazıl'ın yolcu diye tarif ettiği ruh, Menderes ve yol arkadaşlarının hatırasıyla bugün hala aramızda yaşamaktadır."

"Ne mutlu ki bizler böyle kahramanların verasetini AK Parti kadroları olarak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Rabb'im ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin."

