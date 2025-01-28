Menengiç ve Sumak Yaprağı, Metan Emisyonlarını Yüzde 20 Azaltıyor

Bilim Dünyasından Çarpıcı Açıklama

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri, menengiç ve sumak yaprağının metan gazı emisyonunu %20 oranında düşürdüğünü belirledi. Bu araştırma, hayvancılığın iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

Projenin Hedefleri

Prof. Dr. Adem Kamalak ve ekibi, BM Çevre Programı tarafından 2021’de yayınlanan metan gazı raporunu baz alarak metan emisyonlarını azaltma çalışmalarına yön verdi. Elde edilen sonuçlar, Küresel Isınma ile mücadelede yeni bir umut ışığı oldu.

Akümülasyon Çemberi ile Başarı

Kamalak ve araştırma ekibi, kendi geliştirdikleri akümülasyon çemberi ile farklı yem örneklerini test etti. Bulunan sonuçlar ve yapılan denemeler, menengiç ve sumak yaprağı ile beslenen hayvanların diğerlerinden %20 daha az metan saldığını gözler önüne serdi.

Üniversitenin Vizyonu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, metan gazının küresel ısınmayı artıran en önemli etkenlerden biri olduğuna dikkat çekti. Metan gazını azaltmaya yönelik çalışmalar yapıldığını belirten Yasım, yapılacak araştırmalarla dünya genelinde etkin sonuçlar elde edilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Yeni Yem Alternatifi

Prof. Dr. Kamalak, Türkiye'de bolca bulunan menengiç ve sumak yaprağının kurutularak hayvan yemine eklenmesi önerisinde bulundu. Bu yöntemle hem metan emisyonlarının azalacağı hem de enerji kaybının önleneceği vurgulandı. Kamalak, "Bu iki fayda da hayvancılığa ciddi bir katkı sağlayacak," dedi.

Geleceğe Dönük Hedefler

Projenin 2 yıl içinde pratik sonuçlar vermesi bekleniyor ve bu süreçte yerli ölçüm sistemleri geliştirildi. Bu sistem, mevcut teknolojilere göre yaklaşık 40 kat daha büyük kapasitede ve daha doğru sonuçlar sunabilecek.

Uzmanlar, menengiç ve sumak yaprağı ile hayvan beslenmesinin küresel ısınmanın etkilerini azaltmak adına önemli bir adım olacağını savunuyor.