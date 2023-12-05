Mengene Operasyonu ile 18 Şüpheli Gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Yerlikaya X platformu üzerinden yaptığı paylaşımla 'Mengene-2' operasyonu sonucu 18 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyon Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş birimleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında koordineli olarak gerçekleştirildi. 8 bin 771 ekip ve 27 bin 328 personelin katılımı ile gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon kapsamında 'yasa dışı bahis oynayan ve oynatanlar' için eşzamanlı baskınlar düzenlendi.

Mengene-2 Operasyonu kapsamında 4 iş yeri için yasa dışı bahis oynanması, 25 kişiye yasa dışı bahis oynatmak ve 59 kişiye de yasa dışı bahis oynamak suçları sebebi ile toplamda 232 bin 767 lira para cezası verildi.

Yerlikaya, kumar, tombala ve oyun makineleri faaliyetleriyle ilgili olarak 12 bin 683 iş yerinde, deniz araçlarında ve 262 dernekte operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu operasyonlarda 18 kişinin gözaltına alındığını, 99 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 104 kişiye ise idari işlem uygulanarak toplamda 1 milyon 114 bin 93 lira para cezası verildiğini belirtti. Ayrıca, 95 umuma açık iş yerinde işlem yapıldığını ve 8 iş yerinin kapatıldığını açıkladı.

Yerlikaya, yürürtülen operasyonda 10 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 2 adet torbalı makinesi ve 4 kumar makinesi, 67 bin 675 lira değerinde nakit para, muhtelif miktarda döviz, uyuşturucu hap, eroin, esrar, kaçak sigara, metamfetamin, bonzai ile çok sayıda yasa dışı bahiste kullanılan oyun kuponu ele geçirildi.





'Türkiye'nin huzuru' etiketi ile açıklama yapan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi, jandarmamızı ve sahil güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Ülkemizin dört bir yanında yasa dışı bahisçilere ve kumar oynatanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." ifadeleri ile operasyonlar ile yasa dışı bahis oynayan ya da oynanmasına vesile olanlara yönelik tetikte olunacağını vurguladı.