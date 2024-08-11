Mengenli Aşçı, Baba Yadigarı Demirci Dükkanına Dönüyor

Bolu'nun Mengen ilçesinin tanınmış aşçılarından Bahtiyar Aksu, 23 yıllık aşçılık kariyerini geride bırakarak, babası İsmail Aksu’nun vefatının ardından miras kalan demirci dükkanına döndü.

Aşçılık Kariyeri ve Dönüş

Aksu, çocukluğu geçirdiği Mengen'de, 15 yaşında Antalya'nın Manavgat ilçesine giderek komi olarak meslek hayatına başladı. Zamanla çıraklık ve kalfalık dönemlerini geride bırakarak, bölgede otellerde usta aşçı olarak görev yaptı. Ancak COVID-19 pandemisi döneminde annesinin vefatı ve ardından yaşanan ailevi durumlar, Aksu'yu memleketine dönmeye zorladı.

Aksu, Nijerya'da 3,5 yıl aşçılık yaptıktan sonra, babasının hastalığı dolayısıyla tekrar Mengen'e döndü. Mart ayında babasını kaybetmesinin ardından, ailesinin geleneksel demircilik mesleğini sürdürebilmek adına aşçılığı bırakmaya karar verdi.

Mesleğin İfadesi

Aksu, AA muhabirine verdiği röportajda, çocukluk döneminde demircilik mesleğini babasından öğrendiğini ve dükkanın açık kalması adına kısa süre içinde tekrar kepenkleri açtığını belirtti. “Demircilik mesleğinde de çıraklıktan yetiştim. Antalya'da da bu mesleği bırakmadım. Turizm sezonlarının kapalı olduğu dönemlerde iş yaptım.” şeklinde konuştu.

Geleceğe Dönük Hedefler

Aksu, demircilik mesleğinin önemine değinerek, “Burası benim ailemin geçmişi. Babam burada 55 yıl çalıştı. Onun aletlerini kullanmak, benim için hüzünlü ama bir o kadar da anlamlı.” dedi. Kendi çocuklarına da bu geleneği aktarmayı hedeflediğini vurguladı.

Ayrıca, çeşitli demir işleri yapmanın yanı sıra, mesleğini daha da geliştirmeyi planladığını belirten Aksu, “Römork, çatı, garaj ve çeşitli ferforje işçilikleri yapıyorum. Amacım, demircilikle ilgili her şeyi öğrenmek ve geliştirmek.” ifadelerini kullandı.

Aksu, geçmişte edindiği deneyimlerin, yeni bir başlangıç için ona ilham verdiğini kaydederek, “Zorluklar her meslekte var. Ancak ben şimdi, ailemle birlikte burada işimi sürdüreceğim.” sözleriyle duygularını ifade etti.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak için aşçılığı bırakıp memleketine dönen Bahtiyar Aksu, çocukluğunda öğrendiği bilgilerle ata yadigarı işletmede üretime devam ediyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak için aşçılığı bırakıp memleketine dönen Bahtiyar Aksu, çocukluğunda öğrendiği bilgilerle ata yadigarı işletmede üretime devam ediyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak için aşçılığı bırakıp memleketine dönen Bahtiyar Aksu, çocukluğunda öğrendiği bilgilerle ata yadigarı işletmede üretime devam ediyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak için aşçılığı bırakıp memleketine dönen Bahtiyar Aksu, çocukluğunda öğrendiği bilgilerle ata yadigarı işletmede üretime devam ediyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak için aşçılığı bırakıp memleketine dönen Bahtiyar Aksu, çocukluğunda öğrendiği bilgilerle ata yadigarı işletmede üretime devam ediyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak için aşçılığı bırakıp memleketine dönen Bahtiyar Aksu, çocukluğunda öğrendiği bilgilerle ata yadigarı işletmede üretime devam ediyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak için aşçılığı bırakıp memleketine dönen Bahtiyar Aksu, çocukluğunda öğrendiği bilgilerle ata yadigarı işletmede üretime devam ediyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak için aşçılığı bırakıp memleketine dönen Bahtiyar Aksu, çocukluğunda öğrendiği bilgilerle ata yadigarı işletmede üretime devam ediyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak için aşçılığı bırakıp memleketine dönen Bahtiyar Aksu, çocukluğunda öğrendiği bilgilerle ata yadigarı işletmede üretime devam ediyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak için aşçılığı bırakıp memleketine dönen Bahtiyar Aksu, çocukluğunda öğrendiği bilgilerle ata yadigarı işletmede üretime devam ediyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak için aşçılığı bırakıp memleketine dönen Bahtiyar Aksu, çocukluğunda öğrendiği bilgilerle ata yadigarı işletmede üretime devam ediyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak için aşçılığı bırakıp memleketine dönen Bahtiyar Aksu, çocukluğunda öğrendiği bilgilerle ata yadigarı işletmede üretime devam ediyor.