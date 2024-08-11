Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Mengenli Aşçı, Baba Yadigarı Demirci Dükkanına Dönüyor

Bolu'nun Mengen ilçesinde Bahtiyar Aksu, 23 yıllık aşçılık kariyerine son vererek babasının demirci dükkanını devraldı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 12:18
Mengenli Aşçı, Baba Yadigarı Demirci Dükkanına Dönüyor

Mengenli Aşçı, Baba Yadigarı Demirci Dükkanına Dönüyor

Bolu'nun Mengen ilçesinin tanınmış aşçılarından Bahtiyar Aksu, 23 yıllık aşçılık kariyerini geride bırakarak, babası İsmail Aksu’nun vefatının ardından miras kalan demirci dükkanına döndü.

Aşçılık Kariyeri ve Dönüş

Aksu, çocukluğu geçirdiği Mengen'de, 15 yaşında Antalya'nın Manavgat ilçesine giderek komi olarak meslek hayatına başladı. Zamanla çıraklık ve kalfalık dönemlerini geride bırakarak, bölgede otellerde usta aşçı olarak görev yaptı. Ancak COVID-19 pandemisi döneminde annesinin vefatı ve ardından yaşanan ailevi durumlar, Aksu'yu memleketine dönmeye zorladı.

Aksu, Nijerya'da 3,5 yıl aşçılık yaptıktan sonra, babasının hastalığı dolayısıyla tekrar Mengen'e döndü. Mart ayında babasını kaybetmesinin ardından, ailesinin geleneksel demircilik mesleğini sürdürebilmek adına aşçılığı bırakmaya karar verdi.

Mesleğin İfadesi

Aksu, AA muhabirine verdiği röportajda, çocukluk döneminde demircilik mesleğini babasından öğrendiğini ve dükkanın açık kalması adına kısa süre içinde tekrar kepenkleri açtığını belirtti. “Demircilik mesleğinde de çıraklıktan yetiştim. Antalya'da da bu mesleği bırakmadım. Turizm sezonlarının kapalı olduğu dönemlerde iş yaptım.” şeklinde konuştu.

Geleceğe Dönük Hedefler

Aksu, demircilik mesleğinin önemine değinerek, “Burası benim ailemin geçmişi. Babam burada 55 yıl çalıştı. Onun aletlerini kullanmak, benim için hüzünlü ama bir o kadar da anlamlı.” dedi. Kendi çocuklarına da bu geleneği aktarmayı hedeflediğini vurguladı.

Ayrıca, çeşitli demir işleri yapmanın yanı sıra, mesleğini daha da geliştirmeyi planladığını belirten Aksu, “Römork, çatı, garaj ve çeşitli ferforje işçilikleri yapıyorum. Amacım, demircilikle ilgili her şeyi öğrenmek ve geliştirmek.” ifadelerini kullandı.

Aksu, geçmişte edindiği deneyimlerin, yeni bir başlangıç için ona ilham verdiğini kaydederek, “Zorluklar her meslekte var. Ancak ben şimdi, ailemle birlikte burada işimi sürdüreceğim.” sözleriyle duygularını ifade etti.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak...

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak için aşçılığı bırakıp memleketine dönen Bahtiyar Aksu, çocukluğunda öğrendiği bilgilerle ata yadigarı işletmede üretime devam ediyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak...

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak için aşçılığı bırakıp memleketine dönen Bahtiyar Aksu, çocukluğunda öğrendiği bilgilerle ata yadigarı işletmede üretime devam ediyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak...

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak için aşçılığı bırakıp memleketine dönen Bahtiyar Aksu, çocukluğunda öğrendiği bilgilerle ata yadigarı işletmede üretime devam ediyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak...

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak için aşçılığı bırakıp memleketine dönen Bahtiyar Aksu, çocukluğunda öğrendiği bilgilerle ata yadigarı işletmede üretime devam ediyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak...

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak için aşçılığı bırakıp memleketine dönen Bahtiyar Aksu, çocukluğunda öğrendiği bilgilerle ata yadigarı işletmede üretime devam ediyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak...

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak için aşçılığı bırakıp memleketine dönen Bahtiyar Aksu, çocukluğunda öğrendiği bilgilerle ata yadigarı işletmede üretime devam ediyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak...

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak için aşçılığı bırakıp memleketine dönen Bahtiyar Aksu, çocukluğunda öğrendiği bilgilerle ata yadigarı işletmede üretime devam ediyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak...

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak için aşçılığı bırakıp memleketine dönen Bahtiyar Aksu, çocukluğunda öğrendiği bilgilerle ata yadigarı işletmede üretime devam ediyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak...

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak için aşçılığı bırakıp memleketine dönen Bahtiyar Aksu, çocukluğunda öğrendiği bilgilerle ata yadigarı işletmede üretime devam ediyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak...

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak için aşçılığı bırakıp memleketine dönen Bahtiyar Aksu, çocukluğunda öğrendiği bilgilerle ata yadigarı işletmede üretime devam ediyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak...

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak için aşçılığı bırakıp memleketine dönen Bahtiyar Aksu, çocukluğunda öğrendiği bilgilerle ata yadigarı işletmede üretime devam ediyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak...

Bolu'nun Mengen ilçesinde, 55 yıllık demirci ustası babasının dükkanını ve mesleğini ayakta tutmak için aşçılığı bırakıp memleketine dönen Bahtiyar Aksu, çocukluğunda öğrendiği bilgilerle ata yadigarı işletmede üretime devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı