Menteşe'de Alacak Verecek Kavgası: 1'i Ağır 2 Yaralı

Muğla Menteşe'de alacak verecek tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü; 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı, şüpheli M.Ç. aranıyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 14:56
Menteşe'de Alacak Verecek Kavgası: 1'i Ağır 2 Yaralı

Menteşe'de Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti

Olay

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayın, Hasan Ali Yücel Caddesi üzerinde meydana geldiği bildirildi. Kavgada bir kişi karın bölgesinden bıçaklanarak ağır şekilde yaralanırken, diğer kişi ise başına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan 40 yaşlarındaki M.Ç. isimli şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.

