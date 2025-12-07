Menteşe'de Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Emirbeyazıt Mahallesi, Cemil Şerif Baydur Sokak

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de meydana gelen bıçaklı kavga sonucu 31 yaşındaki K.D. vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Emirbeyazıt Mahallesi Cemil Şerif Baydur Sokak'ta başladı. Bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede şiddetlenerek kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan K.D., ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. K.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgada kullanıldığı değerlendirilen bıçağı delil olarak muhafaza altına aldı. Şüphelinin olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin zanlıyı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattığı aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

MENTEŞE'DE BIÇAKLI KAVGA:1 KİŞİ AĞIR YARALI