Menteşe'de Ormancılardan Yangınla Mücadele Eforu

Menteşe'de Yangınla Mücadele

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 18 Ekim tarihinde meydana gelen yangında, ormancılar alevlerin yayılmasını önlemek amacıyla gece gündüz çalışarak 6 kilometre uzunluğunda bir yangın şeridi açtı. Bu çalışma, asırlık kızılçam ağaçlarının ve yerleşim yerlerinin yangından etkilenmemesi için kritik bir adım oldu.

Yangının Seferberliği

Turnalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda erken saatlerde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Ekipler, havadan ve karadan yoğun müdahalelerle yangını kontrol altına almayı başardı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, alevlerin yeniden alevlenmesine karşı gerekli tüm önlemler alındı.

Yangın Şeridinin Önemi

Alevlerin, sık ormanlık alanın bulunduğu dik yamaçlar üzerindeki sırt hattında kesildiği belirtildi. Ekipler, iş makineleri ile açtıkları yangın şeridi sayesinde yangının Kıran Köyü ve çevresindeki asırlık kızılçam ağaçlarına ulaşmasını engelledi. Dronlarla kaydedilen görüntülerde, açılan şerit boyunca bekleyen arazöz ekipleri, yanık alan içerisindeki tütmelere su atan yangın söndürme helikopteri ve çalışmalara katılan iş makineleri yer aldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 18 Ekim'de çıkan ve dün sabah kontrol altına yangının diğer mahallelere sıçramaması için ekiplerin sarp arazide 6 kilometre şerit açtığı öğrenildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 18 Ekim'de çıkan ve dün sabah kontrol altına yangının diğer mahallelere sıçramaması için ekiplerin sarp arazide 6 kilometre şerit açtığı öğrenildi.