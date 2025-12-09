Menteşe'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Muğla - Muslihittin Mahallesi'nde trafik kazası
Muğla’nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesinde meydana gelen kazada, iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Geçit Sokaktan çıkan 35 BGU 161 plakalı otomobil ile Camcı Sokak üzerinde seyir halindeki 48 AVF 255 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılara sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldılar.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
