Menteşe'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosikletteki iki kişi yaralandı, 112 ekipleri müdahale etti.