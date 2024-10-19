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Menteşe'deki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 16:55
Menteşe'deki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Menteşe Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Turnalı Mahallesi'nde gerçekleşen orman yangınına yönelik müdahalelere aralıksız devam edilmektedir. Yangın, dün sabaha karşı rüzgarın etkisiyle büyüyerek yayılmaya başlamıştır.

Havadan ve Karadan Müdahale

Gece saatlerinde kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ise hava ekipleri, yangına müdahale etmeye başlamıştır. Ancak kara ekiplerinin sarp arazideki çalışmaları zorlaşmakla birlikte, yangının etkileri devam etmektedir.

Valilik Açıklaması ve Ekip Sayısı

Muğla Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangına müdahale eden ekip sayısının artırıldığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ormanlarımızı alevlerden korumak için var gücümüzle mücadelemiz aralıksız devam ediyor.”

Yangına müdahalede kullanılan araç ve personel sayısı ise oldukça dikkat çekicidir: 8 uçak, 16 helikopter, 91 arazöz ve su tankeri, 94 müdahale aracı, 28 iş makinesi ile 1 deniz aracı ve toplam 623 personel, yangının söndürülmesi adına sefere edildi.

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