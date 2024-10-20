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Menteşe Orman Yangınına Sürekli Müdahale Devam Ediyor

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangını için hem kara hem de hava ekipleri seferber oldu.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 11:40
Menteşe Orman Yangınına Sürekli Müdahale Devam Ediyor

Menteşe'deki Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Turnalı Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına karşı havadan ve karadan müdahale süratle devam ediyor. Yangın, önceden yaşanan etkileyici şartlar nedeniyle, önceki gün sabaha karşı patlak verdi.

Alevler Rüzgarla Yayılıyor

Canlanarak yayılan yangın, gecenin ilerleyen saatlerinde Kıran Mahallesi'nin Gökova Körfezi tarafındaki yamaçlarına da sirayet etti. Yangına müdahalede bulunan kara ekipleri, gece süresince etkin bir mücadele sergiledi.

Yoğun Müdahale Devam Ediyor

Saatin ilk ışıklarıyla birlikte hava ekipleri de devreye girdi. Ekiplerin yoğun çabaları sayesinde alevlerin kontrol altına alınması için büyük bir gayret sarf ediliyor. Yangın bölgesinde meydana gelen büyük tehlikeye rağmen, yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yagnın dün...

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yagnın dün gece Kıran Mahallesi'nin Gökova Körfezine bakan sırtlarında etkisini artırdı. Geceyi aydınlatan alevlere kara ekipleri müdahale etti.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yagnın dün...

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yagnın dün gece Kıran Mahallesi'nin Gökova Körfezine bakan sırtlarında etkisini artırdı. Geceyi aydınlatan alevlere kara ekipleri müdahale etti.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yagnın dün...

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yagnın dün gece Kıran Mahallesi'nin Gökova Körfezine bakan sırtlarında etkisini artırdı. Geceyi aydınlatan alevlere kara ekipleri müdahale etti.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yagnın dün...

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yagnın dün gece Kıran Mahallesi'nin Gökova Körfezine bakan sırtlarında etkisini artırdı. Geceyi aydınlatan alevlere kara ekipleri müdahale etti.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yagnın dün...

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yagnın dün gece Kıran Mahallesi'nin Gökova Körfezine bakan sırtlarında etkisini artırdı. Geceyi aydınlatan alevlere kara ekipleri müdahale etti.

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