Meral Akşener ile Özgür Özel'den Açıklama: Seçim Öncesi İttifak Olacak Mı? İşte Yanıtı!

Özgür Özel ile bir araya gelen İYİ Parti lideri Meral Akşener yerel seçimlere yönelik merak edilen soruları yanıtladı. Yerel seçimlerin yaklaşması ile gündemde olan CHP ile İYİ Parti ittifakı olma ihtimaline yönelik gözler merakla iki parti lideri arasında gerçekleşen görüşmeye çevrildi.

Meral Akşener'den önce sözü devralan CHP Genel Başkanı Özgür Özel merak edilen konuya dair açıklamalarda bulundu. Özel açıklamasında, "Yaptığımız görüşmede çok iyi değerlendirmeler yaptık. Bir GİK kararıyla alınmış kararları vardı. Biz bu karara saygılı olduğumuzu bir yerel seçimlerde ittifak kelimesi yoruldu diye tekrar ettim. Yerel seçim ikili işbirliklerini gerektiriyor. İşbirliğinde olup olamayacağımızı, kararı yeniden gözden geçirilip geçirilmeyeceğini, birlikte çalışılıp çalışılmayacağına dair cevabımızı aldık." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in açıklamasından sonra Meral Akşener de merak edilen konuya açıklık getirmek adına yanıtlarda bulundu. Yapılan görüşmenin ardından soruları yanıtlamak için açıklama yapan Akşener, kendisine yöneltilen ittifak ihtimaline yönelik soruya "Bunu Genel İdare Kurul'da konuşacağız." yanıtını verdi.

Akşener konuşmasında, "Normalde Pazartesi günü Genel İdare Kurulu (GİK) toplanacaktı. Bizde bu konuyu Pazartesi günü gündeme getireceğiz. Onlar nasıl bir cevap verecek göreceğiz. Ziyaretlerinden dolayı Özgür Özel'e teşekkür ederiz." şeklinde sonlandırdı. Şimdi ise ilgili konunun yanıtı parti içerisinde yapılacak toplantının ardından gelecek açıklamaya kaldı.