Meram'da Yeni Acil Sağlık İstasyonu İçin Protokol İmzalandı

Konya’nın merkez Meram ilçesi, önemli bir sağlık yatırımına daha hazırlanıyor. Konya İl Sağlık Müdürlüğü, Meram Belediyesi ve hayırsever Süleyman Vehbi Ağırbaşlı arasında imzalanan protokolle Meram 7 No’lu Adnan-Olcay Ağırbaşlı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Alakova Mahallesi’ne kazandırılıyor.

İmza Töreni ve İmzacıları

Protokol, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz ve hayırsever iş insanı Süleyman Vehbi Ağırbaşlı tarafından imzalandı.

Başkan Kavuş'un Değerlendirmesi

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, törendeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Bugün burada insan sağlığına ve hayatına dokunacak bir adım daha atıyoruz. Meram Belediyesi olarak hayırseverlerimizle el ele vererek ilçemize kalıcı sağlık yatırımları kazandırmaya devam ediyoruz. Adnan-Olcay Ağırbaşlı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu da Meram’ın sağlık altyapısını güçlendirecek çok kıymetli bir yatırım. Bu anlamlı katkılarından dolayı Ağırbaşlı ailesine ve destekleri için İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.

Sağlık Müdürü Yavuz'un Açıklaması

Doç. Dr. Yusuf Yavuz ise belediye-hayırsever iş birliğiyle Meram’a yeni bir sağlık yatırımının daha kazandırıldığını belirterek, ilçedeki sağlık hizmetlerinin gelişmeye devam ettiğini ve istasyonun bölgeye önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Hizmet ve Etki

Yapılacak yeni istasyon, acil sağlık hizmetlerinin bölgedeki erişimini artırarak hem Meram halkına hem de çevre mahallelere hizmet verecek. Protokol ile Meram modern bir acil sağlık hizmetleri istasyonuna daha kavuşacak; projenin kısa sürede tamamlanıp hizmete girmesiyle ilçede acil sağlık hizmetlerinin etkinliği ve ulaşılabilirliği önemli ölçüde artacak.

