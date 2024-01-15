Mercek-9 operasyonu ile silah kaçakçılarına 2 bin 36 gözaltı

Mercek-9 operasyon kapsamında 2 bin 36 kişi yakalandı. Silah kaçakçılığı yapan veya kaçak silah taşıyanlara yönelik 78 ilde operasyonlar düzenlendi.

Mercek-9 operasyonu ile silah kaçakçılarına 2 bin 36 gözaltı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 78 ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Mercek-9 operasyonu ile ruhsatsız silah taşıyan ve silah kaçakçılığı yapan kişiler yakalandı. 

Bakan Yerlikaya son 5 günlük zaman diliminde il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlüklerinin koordinesi ile 78 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda büyük başarı elde edildi. Yapılan operasyonlarda 1230'u ruhsatsız, 163'ü kurusıkı olmak üzere 1393 tabanca, 50 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1668 silahın ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı. 78 ile genelinde yürütülen operasyonlarda 2 bin 36 kişinin de gözaltına alındığını duyuruldu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında operasyona dair detayları iletirken operasyona katılan ekipleri de ayrıca tebrik etti. Öte yandan silah kaçakçılığına yönelik mücadelenin devam edeceği mesajını yayınladı

OPERASYONLARDA 2 BİN 36 KİŞİ YAKALANDI

Yerlikaya, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Şanlıurfa'da yapılan operasyonlarda ele geçirilen ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler hakkında şu bilgileri verdi:

"İstanbul'da 322 tabanca, 23 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 471 şüpheli gözaltına alındı. İzmir’de 92 tabanca ele geçirildi. 138 şüpheli gözaltına alındı. Adana’da 85 tabanca ele geçirildi. 101 şüpheli gözaltına alındı. Bursa'da 52 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 76 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa’da 56 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi. 59 şüpheli gözaltına alındı."

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