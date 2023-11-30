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Mercek Bulut Bu Defa Ardahan Semalarında Görüldü!

Mercek Bulut Bu Defa Ardahan Semalarında Görüldü! Çok katmanlı olarak gökyüzünde oluşan mercek bulutu Ardahan'da görüldü. Kentin bir çok noktasından görüntülenen mercek bulutu özellikle Çıldır ve Çıldır Kurtkale'de net olarak kendini gösterdi.