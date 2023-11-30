Mercek Bulut Bu Defa Ardahan Semalarında Görüldü!
Çok katmanlı olarak gökyüzünde oluşan mercek bulutu Ardahan'da görüldü. Kentin bir çok noktasından görüntülenen mercek bulutu özellikle Çıldır ve Çıldır Kurtkale'de net olarak kendini gösterdi.
Doğa olaylarından biri olan mercek bulut görünümü Ardahan semalarında kendisin gösterdi. Yaklaşık 20 dakika göründükten sonra ortadan kayboldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre mercek bulut, yüksek engebeden dolayı oluşan rüzgar sonucu açığa çıkıyor.
Mercek bulutların açığa çıkmasında, engebe kuytusunda aşağı yönlü oluşan hareketin türbülans gerçekleşmesinin etkili olduğu belirtiliyor. Yeryüzü yükseltileri sonucu oluşan bir hava olayı olan mercek bulutların fön rüzgarlarının etkili olabildiği tüm coğrafyalarda görülme olasılığı yüksek oluyor.