Mergabütan Kayak Merkezi'nde Tüm Pistler Kayakseverlere Açıldı

Mergabütan Kayak Merkezi'nde Pistler Tam Kapasite Hizmette

Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi, hafta sonu tatili dolayısıyla kayakseverlerin akınına uğradı. 12 kilometre mesafede, 2 bin 800 rakımla konumlanan bu kayak merkezi, son günlerdeki yağışların ardından 2. etaptaki pistlerin de hazırlanmasıyla birlikte tam kapasite ile hizmet vermeye başladı.

Kayakseverler Aileleriyle Eğlendi

Kent ve çevre illerden gelen kayak tutkunları, aileleriyle birlikte keyifli anlar geçirdi. Kayak takımları ve snowboardlar ile gelenleri, çocukları da kızaklarla eğlenerek yer aldı. Mersin'den gelen Burak Halepliler, bu muhteşem tesiste kayak yapmanın büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Halepliler, "Böyle bir kayak merkezinin burada bulunması harika. Herkese tavsiye ederim. Yoğunluk artacak, bu güzel bir şey. İnsanlar burada gerçekten keyif alıyor. Kar kalitesi gayet iyi." şeklinde görüşlerini paylaştı.

Yeni Öğrenenler İçin De Uygun

Şırnak'tan gelen Mehmet Olgun ise bu kayak merkezine ilk kez geldiğini ifade ederek, "Burası gayet güzel. Amatör pistteyiz, yeni öğreniyoruz. 12 kişilik ekiple geldik. Kar kalitesi iyi ve pistler oldukça güzel." dedi.

Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi'nde hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Kayak tutkunları, kayak takımları ve snowboardlarla, çocuklarıyla gelen aileler ise kızaklarla kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi'nde hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Kayak tutkunları, kayak takımları ve snowboardlarla, çocuklarıyla gelen aileler ise kızaklarla kayarak eğlenceli vakit geçirdi.