Mergabütan Kayak Merkezi'nde Yoğun Tatil Dönemi

Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi, sömestir ve hafta sonu tatilinde dolup taşıyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 16:30
Mergabütan Kayak Merkezi'nde Yoğun Tatil Dönemi

Mergabütan Kayak Merkezi'nde Kış Turizmi Zirveye Ulaşıyor

Kış turizminin önemli duraklarından biri olan Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi, sömestir ve hafta sonu tatili nedeniyle yoğunluk yaşıyor. Kayak sezonunun uzun sürmesi ve kristal kar yapısıyla öne çıkan 2800 rakımlı kayak tesisi, kent merkezine yalnızca 12 kilometre mesafede bulunuyor.

Aileler ve Kayaksavarlar Merkezde Buluşuyor

Yarıyıl tatilini değerlendiren birçok kayaksever, aileleriyle beraber 1. etap pistte hizmet veren merkeze akın etti. Kentin yanı sıra çevre illerden de gelen kayak tutkunları, burada kayak ve snowboard yapmanın tadını çıkarırken, çocuklu aileler de kızaklarla eğlenceli zaman geçirdi. Ayrıca, aileler merkezin farklı alanlarında piknik yaparak doğanın keyfini çıkardı.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve sağlık ekipleri kayak merkezinde hazır bekletildi.

Kayıt Dışından Ziyaretçiler

Aksaray'dan gelen Nail Gülönü, kayak yapmak ve bölgenin doğal güzelliklerini keşfetmek amacıyla Hakkari'ye geldiğini belirtti. Gülönü, "Kar kalınlığı iyi. Güzel bir ortam var. Hakkari insanı ve doğası mükemmel. Tesis çok güzel ve oldukça kalabalık. Hava da güzel. Herkes çayını, semaverini getirmiş. Doğayla iç içe zaman geçirip kayak yapıyor. Herkesi buraya bekliyoruz," dedi.

Bir diğer ziyaretçi İsa Kaya ise, tesisin olanakları hakkında şunları ifade etti: "Kar bu sene az yağdı. O bizi biraz üzüyor. Tesisimiz güzel, arkadaşlarla geldik. Ben snowboard yapıyorum. Dağlarımız çok güzel, parkurlarda kaymak harika. Kristal kar var ve bugün ortam çok hoş. Herkes güzel zaman geçiriyor."

Kış turizminin önemli noktalarından Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi'nde sömestir ve hafta...

Kış turizminin önemli noktalarından Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi'nde sömestir ve hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Kent merkezinin yanı sıra farklı illerden gelen kayak tutkunları, kayak ile snowboard yaparak, çocuklarıyla gelen aileler de kızaklarla eğlenceli vakit geçirdi.

Kış turizminin önemli noktalarından Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi'nde sömestir ve hafta...

Kış turizminin önemli noktalarından Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi'nde sömestir ve hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Kent merkezinin yanı sıra farklı illerden gelen kayak tutkunları, kayak ile snowboard yaparak, çocuklarıyla gelen aileler de kızaklarla eğlenceli vakit geçirdi.

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