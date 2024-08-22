Meriç Bölgesi'nde Çiçek Hastalığı Nedeniyle Karantina Tedbirleri Alındı

Meriç Bölgesi'nde Çiçek Hastalığı Salgını

Batı Trakya'nın Meriç bölgesindeki 4 koyunda çiçek hastalığı vakalarının tespit edilmesi üzerine karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Yetkililer Harekete Geçti

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, çiçek hastalığının tespit edilmesiyle birlikte Tarım ve Gıda Bakanlığından bir ekip bölgeye gönderildi. Bu ekip, çiftçilerle ve veterinerlerle hastalığın kontrol altına alınmasına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenliyor.

Önemli Tedbirler Alındı

Alınan önlemler kapsamında, hayvanların başka yerlere taşınması yasaklandı. Ayrıca, zorunlu ötenazi uygulamalarının da gündeme geldiği belirtiliyor.

Hastalığın İnsanlara Bulaşma Riskinin Olmadığı Vurgulandı

Yapılan açıklamada, çiçek hastalığının insanlara bulaşmadığı ve uygulanan tedbirlerin Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun olduğu vurgulandı.