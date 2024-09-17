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Meriç Bölgesinde Güvenlik Önlemleri Yeniden Düzenleniyor

Yunanistan, Meriç bölgesindeki güvenlik düzenlemelerini güçlendirecek adımlar atıyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 16:32
Meriç Bölgesinde Güvenlik Önlemleri Yeniden Düzenleniyor

Yunanistan Meriç Bölgesinde Güvenliği Artırıyor

Yunanistan, Türkiye ile kara sınırlarının korunmasını artırmak amacıyla Meriç (Evros) bölgesinde güvenlik önlemlerini yeniden gözden geçirecek.

Güvenlik Mesajı

Kathimerini gazetesine göre, bu düzenleme, sadece göç baskılarından kaynaklanmamakta, aynı zamanda "Yunanistan'ın her an hazırlıklı ve tetikte olduğu" mesajını da vermektedir.

Sınır Güvenliği Uygulamaları

Yunanistan Emniyet Teşkilatından (ELLAS) bir yetkili, Meriç ilinin kırsal bölgelerinde devriye gezen sınır polislerinin artık Kumçiftliği (Orestiada) ve Dedeağaç (Aleksandrupoli) civarlarında da görev alacağını açıkladı.

Bakan Hrisohoidis'in Ziyareti

Yunanistan İçişleri Bakanı Mihalis Hrisohoidis, Kastanies Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek burada silahlı kuvvetler ve polisin Yunan sınırlarının güvenliğini sağlama görevini yerine getirdiğini belirtti. Hrisohoidis, bu çabaların Avrupa'da takdir gördüğünü vurguladı.

Çelik Çit Genişletme Planları

Ayrıca, Atina yönetiminin Türkiye ile Yunanistan arasındaki mevcut çelik çitin genişletilmesi için diplomatik çalışmalar yürüttüğü ve bu genişletme projelerinin Avrupa fonlarıyla finanse edilmesi için girişimlerde bulunduğu bildirildi.

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