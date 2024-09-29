Meriç Dönük'ten Unutulmaz Performans: Sakıp Sabancı Müzesi'nde Caz Rüzgarı

Meriç Dönük, Sakıp Sabancı Müzesi'nde Sahne Aldı

Ünlü arpist ve akademisyen Meriç Dönük, bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilen Akbank Caz Festivali çerçevesinde Sakıp Sabancı Müzesi'nde sahne aldı. Usta sanatçı, etkinlikte dinleyicilere çeşitli eserler sunarak büyüleyici bir konser deneyimi yaşattı.

Geniş Repertuarıyla Dinleyicileri Büyüledi

Dönük, konserinde geleneksel arp eserleri arasında yer alan “Gülbaharım”, “Naz Barı” ve “Küçük Vals” gibi parçaların yanı sıra, Paul Desmond'ın klasiklerinden biri olan “Take Five”ı ilk kez arp ile yorumlayarak dinleyicilerden tam not aldı.

Farklı Coğrafyalardan Ezgiler

Konserde, Ariel Amirez, Francisco Tarrega, Sting ve Bora Uymaz gibi ünlü bestecilerin eserleri de yer aldı. Türk makam müziği ile farklı kültürlerin geleneksel melodilerinin harmanlandığı performans, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.