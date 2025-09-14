Meriç Nehri'nde Zodyak Botla Polis-Jandarma Ortak Devriyesi Başlıyor

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Meriç Nehri'nde polis ve jandarmanın zodyak botla ortak devriye başlatacağını açıkladı.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'dan veda ve önemli açıklamalar

Onur Karaburun, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne atandığını belirterek Polis Bahçesi'nde düzenlenen veda programında Edirne'de yürüttükleri çalışmaları özetledi. Karaburun, kentte güvenliği her geçen gün daha ileriye taşımak için çalıştıklarını ve Edirnelilerin, kente gelen gurbetçilerin ve ziyaretçilerin güvenlik açısından sorun yaşamadan memnuniyetle ayrılmalarını hedeflediklerini söyledi.

Karaburun ayrıca, 'kendi kategorimizdeki iller arasında mal varlığına karşı suçları önlemede ikinci sırada, kişilere karşı suçları önlemede de dördüncü sırada yer aldık' diyerek elde edilen başarıların devlet yetkililerinin takdirine mazhar olduğunu ifade etti.

Meriç Nehri'nde zodyak botla ortak devriye

Karaburun, Enez'de deniz polisi şubesini kurduklarını ve zodyak botla Meriç Nehri'nde jandarmayla ortak devriyeye başlayacaklarını açıkladı. Meriç Nehri'nde Su Ürünleri Kanunu ve kolluk faaliyetleriyle ilgili yürütülmesi gereken görevler bulunduğunu vurgulayan Karaburun, Meriç Nehri'nin bir bölümünün emniyet, bir bölümünün jandarma bölgesinde olduğunu ve 'Sayın Valimizin talimatlarıyla hem jandarma hem emniyet personeli birlikte devriye atacaklar' dedi.

Emniyete mobil X-ray

Kaçakçılığın önlenmesi ve terör örgütü mensuplarının kaçmasını engellemek amacıyla bir proje hazırladıklarını belirten Karaburun, hudut kapılarında X-ray cihazları bulunduğunu, kendi envanterlerinde de bir tane olmasını arzu ettiklerini aktardı. Özellikle FETÖ başta olmak üzere terör örgütü üyelerinin araç ya da yük içine saklanıp yurt dışına gitmelerini engellemek için ciddi analizler ve bulgular yaptıklarını, hem jandarmanın hem emniyetin şehir merkezinde ortak kullanacağı araç X-ray projesinin onaylandığını söyledi.

Karaburun, günümüzün önemli suçla mücadele yöntemlerinden birinin dijital mecralar olduğunu ifade ederek personeli siber alan da dahil olmak üzere eğittiklerini; personelin sadece sokakta değil, 'sanal devriyelerle de faaliyet sürdürmesini' sağladıklarını, bunun aslında personeline 'balık tutmasını öğretmek' olduğunu belirtti.

'Edirne, ikinci memleketim oldu'

Muğlalı Karaburun, Edirne'nin kalbinde özel bir yere sahip olduğunu ve halkın kendisini sıcak karşılamasının unutulmaz olduğunu söyledi. Karaburun, Edirne halkının kendilerini sofrasına davet ettiğini, bunun karşılıksız kalamayacağını belirterek 'Bir çay, bir acı kahve içtik ve vatandaşımızın sıcakkanlı bize sarılması bizi etkiledi. Burası benim ikinci memleketim oldu' dedi.

Halkın polise gösterdiği teveccühün ve desteğin emniyet teşkilatını cesaretlendirdiğini vurgulayan Karaburun, bu destek sayesinde birçok olaya müdahale edebildiklerini ve 24 saat sahada görev yapabildiklerini ifade etti.

